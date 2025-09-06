قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
بالصور

تأثيرات خطيرة لإدمان الوجبات السريعة.. فكيف تتخلص منها

كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟
آية التيجي

يُعد إدمان الوجبات السريعة من أبرز التحديات الصحية في العصر الحديث، حيث يؤكد خبراء التغذية أن تأثيره على الدماغ مشابه لتأثير المواد المخدرة.

كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟

وتنشيط الأطعمة الغنية بالسكر والدهون مسارات الدوبامين، مما يزيد من الرغبة الشديدة في تناولها حتى دون الشعور بالجوع، وفقًا لما نشر في موقع News 18.

وأكدت دراسة صادرة عام 2021 عن معهد AIIMS والمجلس الهندي للأبحاث الطبية ICMR، أن التسويق الوجبات السريعة يلعب دورًا خطيرًا في تشجيع الشباب على استهلاك أطعمة عالية السعرات وفقيرة غذائيًا.

وأفاد الباحثون، أن دور منصات توصيل الطعام على مدار الساعة جعلت الوجبات السريعة خيارًا دائمًا وليس استثنائيًا، وقد يتسبب التوتر، ضغوط الدراسة والعمل، ونقص مهارات الطهي من أهم أسباب الاعتماد عليها.

كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول الوجبات السريعة

- المخاطر الأيضية والجسدية:

السمنة وزيادة خطر الإصابة بالسكري.

خلل شحميات الدم ودهون الكبد.

ارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ارتباط مباشر بين الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة معدلات الوفاة.

- صحة الأمعاء والهضم:

تغيير تركيبة بكتيريا الأمعاء المفيدة.

ضعف التنوع الميكروبي، ما يؤثر سلبًا على المناعة والتمثيل الغذائي.

- الاضطرابات الهرمونية:

ارتفاع معدلات متلازمة تكيس المبايض.

تفاقم مقاومة الأنسولين، ما يزيد خطر السكري المبكر.

- الصحة العقلية:

سوء التغذية يزيد التوتر وتقلبات المزاج.

دراسة نُشرت في مجلة Lancet Psychiatry عام 2019 أثبتت وجود علاقة قوية بين الوجبات السريعة والاكتئاب.

كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟

كيف تتخلص من إدمان الوجبات السريعة؟

ـ تناول الطعام بوعي: 

خطط مسبقًا لوجباتك وتجنب الطلبات المتأخرة.

ـ التبديلات الصحية:

استبدل الوجبات الجاهزة بفاكهة طازجة أو وجبات خفيفة صحية.

ـ تعلم مهارات الطهي:

وجبات سريعة التحضير (15 دقيقة) قد تكون بديلاً ممتازًا.

ـ إدارة التوتر: 

مارس الرياضة واحرص على النوم الكافي لتقليل الأكل العاطفي.

ـ اتباع نمط حياة متوازن:

التوازن بين العمل والحياة اليومية مفتاح للتغلب على هذه العادة.

كيف يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة على صحتك؟

ولا يعتبر إدمان الوجبات السريعة مجرد عادة غذائية، بل هو سلوك يرتبط بالدماغ والصحة الجسدية والنفسية. تقليل الاعتماد عليها يحتاج إلى وعي، بدائل صحية، ونمط حياة متوازن.

