من هي شابانا محمود أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا؟
رئيس لبنان يدعو الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأراضي الجنوب
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام تونس
بدء توافد السينمائيين على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان فينيسيا
هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل
بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه
محمد أبو سمرة: الفلسطينيون يواجهون حرب إبادة وتطهيرًا عرقيًا غير مسبوق
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 وعدد الأدوار
جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟
بحضور وزير الخارجية.. منح وسام ماسبيرو لفهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال
أستاذ علوم سياسية: الهجمات الإسرائيلية والعقوبات تعرقلان المفاوضات الإيرانية الأمريكية
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 6-9-2025
بالصور

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
آية التيجي

يُعتبر تقطيع البصل من أكثر المهام المزعجة في المطبخ بسبب انبعاث غاز يهيّج العينين ويسبب الدموع. لكن هناك حيل بسيطة وفعّالة تساعد على التخلص من هذه المشكلة.

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟

وعند تقطيع البصل تنطلق مادة Syn-propanethial S-oxide الغازية، وهذا الغاز يهيّج العينين ويدفعهما لإفراز الدموع كآلية حماية.

وهناك العديد من الحيل الفعّالة لتقطيع البصل بدون دموع، وفقا لما جاء في موقع Healthline، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تبريد البصل: 

وضع البصل في الثلاجة 15–30 دقيقة أو في الفريزر 10 دقائق قبل التقطيع يبطئ نشاط الإنزيمات المسببة للغاز.

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

ـ تجنب قطع الجذر: 

الجزء القريب من الجذر يحتوي على أعلى تركيز من المركبات المهيّجة، لذا يُفضل تركه للنهاية.

ـ استخدام سكين حاد:

السكين الحاد يقلل من تحطيم خلايا البصل وبالتالي يقلل من الغازات المنبعثة.

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

ـ التقطيع تحت الماء أو بجواره: 

يساعد الماء في امتصاص الغازات المهيّجة قبل وصولها للعين.

ـ تهوية جيدة أو استخدام مروحة: 

وتشغيل مروحة أو شفاط يبعثر الغازات بعيدًا عن الوجه.

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

ـ ارتداء نظارات واقية: 

مثل نظارات السباحة أو "نظارات البصل" لمنع الغازات من ملامسة العين.

ـ استخدام منشفة ورقية مبللة: 

وتعمل كـ "مغناطيس" لامتصاص الغازات المسببة للدموع.

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

ـ غمر البصل في ماء بارد قبل التقطيع: 

ويقلل من شدة المركبات المهيّجة.

ـ اختيار أنواع أقل تهييجًا: مثل البصل الحلو أو الأخضر الذي يطلق مركبات أقل تسبب الدموع.

منع البكاء أثناء تقطيع البصل حيل لتقطيع البصل بدون دموع طرق لتقطيع البصل نصائح المطبخ البصل والدموع تقطيع البصل بدون بكاء

