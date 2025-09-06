يُعتبر تقطيع البصل من أكثر المهام المزعجة في المطبخ بسبب انبعاث غاز يهيّج العينين ويسبب الدموع. لكن هناك حيل بسيطة وفعّالة تساعد على التخلص من هذه المشكلة.

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟

وعند تقطيع البصل تنطلق مادة Syn-propanethial S-oxide الغازية، وهذا الغاز يهيّج العينين ويدفعهما لإفراز الدموع كآلية حماية.

وهناك العديد من الحيل الفعّالة لتقطيع البصل بدون دموع، وفقا لما جاء في موقع Healthline، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تبريد البصل:

وضع البصل في الثلاجة 15–30 دقيقة أو في الفريزر 10 دقائق قبل التقطيع يبطئ نشاط الإنزيمات المسببة للغاز.

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

ـ تجنب قطع الجذر:

الجزء القريب من الجذر يحتوي على أعلى تركيز من المركبات المهيّجة، لذا يُفضل تركه للنهاية.

ـ استخدام سكين حاد:

السكين الحاد يقلل من تحطيم خلايا البصل وبالتالي يقلل من الغازات المنبعثة.

ـ التقطيع تحت الماء أو بجواره:

يساعد الماء في امتصاص الغازات المهيّجة قبل وصولها للعين.

ـ تهوية جيدة أو استخدام مروحة:

وتشغيل مروحة أو شفاط يبعثر الغازات بعيدًا عن الوجه.

ـ ارتداء نظارات واقية:

مثل نظارات السباحة أو "نظارات البصل" لمنع الغازات من ملامسة العين.

ـ استخدام منشفة ورقية مبللة:

وتعمل كـ "مغناطيس" لامتصاص الغازات المسببة للدموع.

ـ غمر البصل في ماء بارد قبل التقطيع:

ويقلل من شدة المركبات المهيّجة.

ـ اختيار أنواع أقل تهييجًا: مثل البصل الحلو أو الأخضر الذي يطلق مركبات أقل تسبب الدموع.