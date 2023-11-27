5 نجوم سبقوا طارق عبد العزيز.. وفاة فنانين أثناء التصوير وعلى خشبة المسرح

تسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز فى صدمة بالوسط الفنى خاصة أنه رحل دون سابق إنذار وذلك بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل "بقينا اثنين".

ونرصد فى التقرير التالى ابرز النجوم الذين رحلوا أثناء تصوير أعمالهم سواء بعمل تلفزيوني أو سينمائى أو على خشبة المسرح.

طارق عبد العزيز

وكشف الفنان شريف منير، اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز، والذي توفى اليوم أثناء تصوير عمل فني.

وقال شريف منير ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن كنا بنصور مشهد في عمل فني جديد له ، متابعا أن أثناء التصوير سقط الفنان طارق عبدالعزيز على الأرض ووشه اصفر وبعد ذلك تحول للون الأبيض .

وتابع أن طارق عبدالعزيز سقط على الأرض بشكل مفاجئ وغير متوقع ، واخذناه بسرعة لاقرب مستشفي، مستدركا أنه توفى قبل الوصول للمستشفى.

محمود المليجى

رحل عن عالمنا الفنان الراحل محمود المليجي أثناء تصويره أحد المشاهد في فيلم «أيوب»، وليشأ القدر أن تجسيده لموت الشخصية التي كان يؤديها، يصادف موته في الحياة الواقعية، فكان يستعد للشخصية ويضع المكياج المناسب لها، وطلب كوب من القهوة.

بدون مقدمات بدأ يتحدث الراحل محمود المليجي، مع الفنان الراحل عمر الشريف قائلاً: «الحياة دي غريبة جدًا، الواحد ينام ويصحى وينام» وفجأة استغرق في النوم وهو يتحدث، وتعالت ضحكات المحيطين به نظرًا لدقته الشديدة في التمثيل، إلى أن اكتشفوا أنه توفى فعلا.

عبد الله غيث

بينما توفى الفنان الراحل عبد الله غيث، أثناء تصوير مسلسل «ذئاب الجبل» عن عمر ناهز 63 عام، ليتم تغيير أحداث المسلسل لكي تتناسب مع غيابه عن العمل، بعد ما لم يجد فريق العمل بديل له لاستكمال الدور.

صلاح ذو الفقار

وأزمة قلبية تسببت في وفاة الفنان القدير الراحل صلاح ذو الفقار، عند عمر يناهز الـ 67 عامًا، أثناء تصويره المشهد الأخير الأخير له في فيلم «الإرهابي»، مع الفنان عادل إمام.

غريب محمود

داعب الموت الفنان الراحل غريب محمود، فحينما كان يؤدي بروفات مسرحية «حمام مغربي»، داعبه الموت للمرة الأولى، فسقط أثناء التدريب، لكنه قام وأكمل التدريبات، فسقط للمرة الثانية جثه هامدة، وتمكن الموت منه.

مصطفى متولى

وكان أخر الأعمال المسرحية للفنان عادل إمام، كانت مسرحية «بودي جارد» التي سقط فيها الفنان الراحل مصطفى مدبولي، متوفيًا متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة، لكن الزعيم لم يوقف عرض المسرحية بسبب وفاة مدبولي، واستبدله بالفنان محمد أبو داوود، وفي أول مشهد بديل له أمام الفنانة رغدة، انهارت باكية ليتم غلق الستار مؤقتًا.