عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 نجوم سبقوا طارق عبد العزيز.. وفاة فنانين أثناء التصوير وعلى خشبة المسرح

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

تسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز فى صدمة بالوسط الفنى خاصة أنه رحل دون سابق إنذار وذلك بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل "بقينا اثنين".

ونرصد فى التقرير التالى ابرز النجوم الذين رحلوا أثناء تصوير أعمالهم سواء بعمل تلفزيوني أو سينمائى أو على خشبة المسرح.

طارق عبد العزيز

وكشف الفنان شريف منير، اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز،  والذي توفى اليوم أثناء تصوير عمل فني.

وقال شريف منير ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن كنا بنصور مشهد في عمل فني جديد له ، متابعا أن أثناء التصوير سقط الفنان طارق عبدالعزيز على الأرض ووشه اصفر وبعد ذلك تحول للون الأبيض .

وتابع أن طارق عبدالعزيز سقط على الأرض بشكل مفاجئ وغير متوقع ، واخذناه بسرعة لاقرب مستشفي، مستدركا أنه توفى قبل الوصول للمستشفى.

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

محمود المليجى

رحل عن عالمنا الفنان الراحل محمود المليجي أثناء تصويره أحد المشاهد في فيلم «أيوب»، وليشأ القدر أن تجسيده لموت الشخصية التي كان يؤديها، يصادف موته في الحياة الواقعية، فكان يستعد للشخصية ويضع المكياج المناسب لها، وطلب كوب من القهوة.

بدون مقدمات بدأ يتحدث الراحل محمود المليجي، مع الفنان الراحل عمر الشريف قائلاً: «الحياة دي غريبة جدًا، الواحد ينام ويصحى وينام» وفجأة استغرق في النوم وهو يتحدث، وتعالت ضحكات المحيطين به نظرًا لدقته الشديدة في التمثيل، إلى أن اكتشفوا أنه توفى فعلا.

عبد الله غيث

بينما توفى الفنان الراحل عبد الله غيث، أثناء تصوير مسلسل «ذئاب الجبل» عن عمر ناهز 63 عام، ليتم تغيير أحداث المسلسل لكي تتناسب مع غيابه عن العمل، بعد ما لم يجد فريق العمل بديل له لاستكمال الدور.

صلاح ذو الفقار

وأزمة قلبية تسببت في وفاة الفنان القدير الراحل صلاح ذو الفقار، عند عمر يناهز الـ 67 عامًا، أثناء تصويره المشهد الأخير الأخير له في فيلم «الإرهابي»، مع الفنان عادل إمام.

غريب محمود

داعب الموت الفنان الراحل غريب محمود، فحينما كان يؤدي بروفات مسرحية «حمام مغربي»، داعبه الموت للمرة الأولى، فسقط أثناء التدريب، لكنه قام وأكمل التدريبات، فسقط للمرة الثانية جثه هامدة، وتمكن الموت منه.

مصطفى متولى 

وكان أخر الأعمال المسرحية للفنان عادل إمام، كانت مسرحية «بودي جارد» التي سقط فيها الفنان الراحل مصطفى مدبولي، متوفيًا متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة، لكن الزعيم لم يوقف عرض المسرحية بسبب وفاة مدبولي، واستبدله بالفنان محمد أبو داوود، وفي أول مشهد بديل له أمام الفنانة رغدة، انهارت باكية ليتم غلق الستار مؤقتًا.

الراحل صلاح ذو الفقار الفنان طارق عبد العزيز الفنان شريف منير صلاح ذو الفقار طارق عبد العزيز عبد الله غيث محمود المليجى وفاه الفنان طارق عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

موضوعات متعلقة

جينيفر لوبيز تكشف تفاصيل ألبومها الجديد وفيلمها مع زوجها بن أفليك

تجاربى كتير وكنت منهارة.. فدوى عابد تروى تفاصيل تعرضها للتحرش

شاهد.. اللقاء الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز على التلفزيون

تعرف على القائمة الطويلة لمسابقة مسرح الجنوب

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

رانيا يوسف تثير الجدل: لا أواظب على الصلاة..وهذه وصيتى لبناتي.. واترفدت بسبب سيجارة في الحمام|فيديو

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

في ذكراها.. قصة حب صباح مع أنور وجدي ورفض والدها الزيجة

ترشيحاتنا

ما علاقة إنقاذ X ؟ .. سر زيارة إيلون ماسك لإسرائيل ولقائه إسحاق هرتسوغ

المدرعة تمساح .. مفاجأة مصر في معرض إيديكس 2023 | فيديو

أقوى 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي في مصر .. صور

الحكومة تعلن طرح 61 ألف شقة في 13 محافظة خلال أيام.. تفاصيل مشروع "داره" لتطوير المدن

أخبار التعليم| فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم.. وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة

أخبار الفن| اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز.. ومحمود ياسين يتعرض لكسر في القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ