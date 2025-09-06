قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الطيران يكشف تفاصيل جديدة عن تجديد مطار القاهرة

عبد الخالق صلاح

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة حريصة على حل كل المشكلات والشكاوى التي تتلقاها من المواطنين بشأن الخدمة في مطار القاهرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الحلول تشمل تحسين الخدمات والسوق الحر والمطاعم والعجل.

وأشار إلى أن الوزارة ألغت التعاقد مع الشركة المسئولة عند خدمة العجل في مطار القاهرة، تفاعلًا مع شكاوى المواطنين في هذا الصدد.

ونوه أن المواطنين اشتكوا من الاضطرار إلى دفع بقشيش لبعض الموظفين الذين يعرضون خدمة دفع العربة.

وأكمل: «ألغينا التعاقد مع الشركة القديمة، وهناك شركة جديدة ستستلم، لكن عاوزين الناس تساعدنا على إنهاء الثقافات الخاصة بالبقشيش، إحنا طبعنا على التذكرة إن السعر كذا وإنه ممنوع تدفع إكراميات».

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تطوير كامل للبوابات الإلكترونية، وتقليل زمن الوقوف في الجمارك، وتقليل إجراءات التفتيش غير الضرورية.

وزير الطيران: مطار القاهرة يحتاج طرحًا عظيمًا

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن طرح مطار القاهرة سيكون مختلفًا، مشيرًا أن قيادة الدولة بدءًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى العاملين في الوزارة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، أن مطار القاهرة يحتاج طرحًا عظيمًا.

وأشار إلى أن «المستثمر في الطرح العادي يضخ استثمارات خلال مدة الامتياز فقط»، قائلًا إن مطار القاهرة محوري قوي ويحتاج استثمارات كبيرة.

وأكمل: «نستثمر استثمارات جامدة في مطار القاهرة، نعمل على إنشاء بوابة جديدة تليق بالجمهورية الجديدة، وبعدها نستعين بأحسن متخصص في إدارة المطارات لتولي الإدارة».

وذكر أن الوزارة تضع حلولًا «مفصلة» لحل كل مشكلة على حدا، لافتًا إلى دراسة حركة السيارات لضمان الانسيابية، والتواصل مع وزارة الداخلية للتعامل مع آليات التفتيش

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

