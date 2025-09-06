الحفني: لدينا 11 مطار.. والعالم يتحدث عن نجاحنا

أكد وزير الطيران المدني أن المطارات ستظل مملوكة للدولة، ولكننا نحتاج إلى القطاع الخاص لإدارة المطارات فى مصر بنظام حق الامتياز لمدة معينة لافتا انها ممارسة ليست جديدة ولكننا نعمل بها منذ زمن.

وقال سامح الحفني وزير الطيران المصرى في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية MBC مصر أن كل الدول التى نتحدث عن نجاحها فى إدارة المطارات يديرها القطاع الخاص لافتا أن مصر بها ١١ مطار، مؤكدًا أن مطار القاهرة لن يُطرح للقطاع الخاص، نظرًا لوضعه الخاص كمطار محوري وحيوي بالغ الأهمية.

وأضاف الحنفي.هناك تطوير كبير لمطار القاهرة ستقوم به الوزارة مشيرا ان هناك لحنة لحلول المشاكل التى تواجه الركاب خاصة الازدحام الشديد.

وأوضح وزير الطيران أن هناك تنسيقًا مع عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لوضع حلول سريعة لإجراءات التفتيش، بهدف القضاء على الازدحام الشديد داخل المطار.