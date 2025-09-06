قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
الحفني: لدينا 11 مطار.. والعالم يتحدث عن نجاحنا

عبد الخالق صلاح

أكد وزير الطيران المدني  أن المطارات ستظل مملوكة للدولة، ولكننا نحتاج إلى القطاع الخاص لإدارة المطارات فى مصر بنظام حق الامتياز لمدة معينة لافتا انها ممارسة ليست جديدة ولكننا نعمل بها منذ زمن.

وقال سامح الحفني وزير الطيران المصرى في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية MBC مصر أن كل الدول التى نتحدث عن نجاحها فى إدارة المطارات يديرها القطاع الخاص لافتا أن مصر بها ١١ مطار، مؤكدًا أن مطار القاهرة لن يُطرح للقطاع الخاص، نظرًا لوضعه الخاص كمطار محوري وحيوي بالغ الأهمية.

وأضاف الحنفي.هناك تطوير كبير لمطار القاهرة ستقوم به الوزارة مشيرا ان هناك لحنة لحلول المشاكل التى تواجه الركاب خاصة الازدحام الشديد.

وأوضح وزير الطيران أن هناك تنسيقًا مع عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لوضع حلول سريعة لإجراءات التفتيش، بهدف القضاء على الازدحام الشديد داخل المطار.

