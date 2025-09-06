وزير الطيران المدني: مطاراتنا المصرية مش للبيع ولا عمرها هتتباع

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الطيران أصبح صناعة تتضمن مؤشرات أداء ومستويات قياسية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «مطاراتنا المصرية مش للبيع ولا عمرها هتتباع، وستظل أصلًا من الأصول السيادية للدولة».

وأشار إلى أن الدولة تفكر في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص حتى يتولى الإدارة والتشغيل، وتزيل عن كاهلها الاستثمارات الكثيرة والديون.

ولفت إلى أن الدولة طرحت في السابق مجموعة من المطارات للإدارة والتشغيل، ومنها مطار مرسى علم، ومطار العلمين، قائلًا إن هذا الأمر مطبق بصورة كبيرة في الموانئ.

وذكر أن الوزارة تعتزم الاستعانة بجهة تعمل كاستشاري لإجراء تحليل كامل للمطار، وحجم الحركة والإيرادات، ومعدلات النمو المتوقعة، وطريقة الطرح هل فرادى أم حزمة.

وأوضح أن الوزارة تعتزم طرح 11 مطارًا، منها: شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل.