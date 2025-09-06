الرحلة 800.. بسمة وهبة تنشر فيديو برفقة فريق مصر للطيران

أعربت الإعلامية بسمة وهبة عن تقديرها لجهود وزارة الطيران المدني في تطوير قطاع الطيران، وذلك عقب رحلتها على متن طائرة مصر للطيران رقم 800.

ونشرت وهبة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيه برفقة فريق مصر للطيران، مؤكدة أنها لم تشهد من قبل مستوى الخدمة الذي حظيت به خلال الرحلة، بدءًا من لحظة إنهاء إجراءات السفر (الشيك إن) وحتى الوصول إلى أرض الوطن.

وقالت وهبة في رسالتها: “رحلة 800 مصر للطيران.. شكراً سيادة وزير الطيران المدني. أتوجه لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود عظيمة في تطوير قطاع الطيران. إن ما تقدمه الوزارة من إنجازات يعكس صورة مشرفة لمستقبل الطيران في بلادنا.”

وختمت الإعلامية حديثها برسالة تقدير لفريق مصر للطيران، مؤكدة أن ما لمسته من احترافية يعكس المكانة التي تستحقها الشركة الوطنية في سماء الطيران الدولي.

