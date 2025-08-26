بسمة وهبة تكشف حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن الجدل المثار مؤخرًا حول أنباء عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"

قالت بسمة وهبة:"والله يا جماعة ولا شيرين رجعت لحسام حبيب ولا حسام رجع لشيرين، كل الحكاية إن حسام حس إن شيرين عايزة حد جنبها، فوقف جنبها".

وأضافت أن تدخل الناس في قرارات شيرين غير منطقي:بصرف النظر بقى إحنا رافضين أو قابلين، عشان أنا شايفة إن الناس مقررة إنها تاخد قرار يعني تتدخل في قرارات شيرين، وشيرين مادتلناش الحق إننا نقول لها قرارك صح ولا غلط".

أشارت بسمة وهبة أيضًا إلى أن هناك تحقيقات تُجرى مع حسام حبيب، لكنها لم تكشف تفاصيل دقيقة، قائلة:"حسام بيتحقق معاه تقريبًا.. التفاصيل مش عارفة، يعني مش عارفة بالظبط ما اقدرش أقول حاجة".