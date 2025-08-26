حسام حبيب في تصريحات نارية: مش محتاج لشيرين.. وربنا ما يحوجني لحد

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. قصة حب تثير الجدل بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي.. وتتكرر أنباء عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب بعد رحلة طويلة من التصريحات النارية، والشائعات، والانفصال العاطفي، ويبدو أن قصة الحب التي شغلت قلوب الملايين لم تكتب فصولها الأخيرة بعد.

أنا مش محتاج لشيرين

كشف الفنان حسام حبيب، بعض التفاصيل الخاصة بعودته إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، ورد على الشائعات التى خرجت بشأن العودة بهدف الحصول على المال من شيرين.

وقال حسام حبيب في مداخلة هاتفية ببث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها على إنستجرام: "هو أنا مشتغلتش قبل كده كنت عاطل ومش بشتغل قبل شيرين، أنا طول عمري من وقت ما اشتغلت مش باخد مليم من أهلي حتى في جوازتي أنا بعت فيلتي وعربيتي وساعاتي عشان ماخدش مليم من أهلي ولا من شيرين، أنا كنت بصرف كده ولو مشتغلتش أنا مش محتاج لشيرين ومش محتاج لحد وربنا ما يحوجني لحد ولا حتى لأهلي".

غلطة عمري إني صالحت شيرين على أهلها

وكشف الفنان حسام حبيب عن ندمه الشديد لمحاولته التدخل في إصلاح العلاقة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وأسرتها خلال فترة ارتباطهما، معتبرًا أن تلك الخطوة كانت من أكبر أخطائه.



وقال حبيب في بث مباشر جمعه مع الإعلامية بسمة وهبة عبر "إنستجرام: “غلطة عمري إني صالحت شيرين على أهلها، ومش هسيب حقي.. كفاية كده وبلاش حد يعمل تريند على حسابي”، مشددًا على أنه يرفض استغلال اسمه في أي خلافات أو أزمات.

وأضاف: “الكلمة الطيبة صدقة، وبلاش الناس تقول كلام يوجع من غير سبب”، في إشارة إلى الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حسام حبيب ينفي القبض عليه

نفى الفنان حسام حبيب أخبار القبض عليه والتي انتشرت خلال الساعات الأخيرة.

وقال الفنان حسام حبيب في أول تعليق له في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “والله العظيم كدب وأنا الحمد لله بخير”.

وأضاف حسام حبيب: “شقيق شريين دائما بيطلع شائعات عليا”.

وتابع حسام حبيب: “هرفع قضية علي المحامي ياسر قنطوش لأنه أذاني كثير وأنا بيطلع دائماً عليا إشاعات علشان مش باجي علي سكة الناس الي بتقدم ضرر لي دائماً”.