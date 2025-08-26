قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
توك شو

حسام حبيب في تصريحات نارية: مش محتاج لشيرين.. وربنا ما يحوجني لحد

هاني حسين

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. قصة حب تثير الجدل بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي.. وتتكرر أنباء عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب بعد رحلة طويلة من التصريحات النارية، والشائعات، والانفصال العاطفي، ويبدو أن قصة الحب التي شغلت قلوب الملايين لم تكتب فصولها الأخيرة بعد.

أنا مش محتاج لشيرين 

كشف الفنان حسام حبيب، بعض التفاصيل الخاصة بعودته إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، ورد على الشائعات التى خرجت بشأن العودة بهدف الحصول على المال من شيرين.

وقال حسام حبيب في مداخلة هاتفية ببث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها على إنستجرام: "هو أنا مشتغلتش قبل كده كنت عاطل ومش بشتغل قبل شيرين، أنا طول عمري من وقت ما اشتغلت مش باخد مليم من أهلي حتى في جوازتي أنا بعت فيلتي وعربيتي وساعاتي عشان ماخدش مليم من أهلي ولا من شيرين، أنا كنت بصرف كده ولو مشتغلتش أنا مش محتاج لشيرين ومش محتاج لحد وربنا ما يحوجني لحد ولا حتى لأهلي".

غلطة عمري إني صالحت شيرين على أهلها 

وكشف الفنان حسام حبيب عن ندمه الشديد لمحاولته التدخل في إصلاح العلاقة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وأسرتها خلال فترة ارتباطهما، معتبرًا أن تلك الخطوة كانت من أكبر أخطائه.


وقال حبيب في بث مباشر جمعه مع الإعلامية بسمة وهبة عبر "إنستجرام: “غلطة عمري إني صالحت شيرين على أهلها، ومش هسيب حقي.. كفاية كده وبلاش حد يعمل تريند على حسابي”، مشددًا على أنه يرفض استغلال اسمه في أي خلافات أو أزمات.
وأضاف: “الكلمة الطيبة صدقة، وبلاش الناس تقول كلام يوجع من غير سبب”، في إشارة إلى الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حسام حبيب ينفي القبض عليه 

 

نفى الفنان حسام حبيب أخبار القبض عليه والتي انتشرت خلال الساعات الأخيرة.

وقال الفنان حسام حبيب في أول تعليق له في  تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “والله العظيم كدب وأنا الحمد لله بخير”.  

وأضاف حسام حبيب: “شقيق شريين دائما بيطلع شائعات عليا”.

وتابع حسام حبيب: “هرفع قضية علي المحامي ياسر قنطوش لأنه أذاني كثير وأنا بيطلع دائماً عليا إشاعات علشان مش باجي علي سكة الناس الي بتقدم ضرر لي دائماً”.

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

الرئيس السيسي

كل ما تريد معرفته عن قانون ملكية الدولة في الشركات العامة والمختلطة

الايجار القديم

5 و10 و20 ضعفا.. زيادات قانون الإيجار القديم وفقا لتصنيف المناطق

النائبة أمل رمزي

برلماني: اعتقال رئيس شباب المصريين بالخارج جريمة سياسية وانحياز بريطاني فاضح للإخوان

بالصور

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

