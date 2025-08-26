قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في مطار دوسلدورف بألمانيا.. صور
الزمالك يعتلي صدارة الدوري بفوز مهم على فاركو
محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة
الإيجار القديم بعد الوفاة.. دليلك للحصول على وحدة بديلة
حكم الرجوع عن الحلف.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة ويخرج كفارة اليمين
نجوى فؤاد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
فن وثقافة

معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
تقى الجيزاوي

ردت الإعلامية بسمة وهبة مجددا على كل ما يتداول من أخبار بشأن عودة حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب وحقيقة التحقيق مع حسام حبيب كما كشفت ايضا عن رسالة الكينج محمد منير لشيرين عبد الوهاب. 

ونشرت بسمة وهبة فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، قالت من خلاله: “والله يا جماعة ولا شيرين عبد الوهاب رجعت لحسام حبيب ولا حسام حبيب رجع لشيرين عبد الوهاب كل الحكاية ان حسام حس ان شيرين محتاجة حد جنبها بصرف النظر احنا رافضين ودي فى الآخر قرارات شيرين وهى مدتناش الفرصة ان احنا ندخل فى قراراتها ”.

وعن حقيقة التحقيق مع حسام حبيب حول قضية المخدرات التى تداولت خلال الأيام الماضية،قالت بسمة وهبة حسام تقريبا بيتحقق معاه بس معنديش تفاصيل".

واختتمت بسمة وهبة حديثها برسالة من الكينج محمد منير لشيرين عبد الوهاب، معلقة: “الكينج بيقولك قومي وأقفي على رجليكي انتى موهبة مش هتتكرر تاني وبيقولك قومي عشان عيد ميلاده اللى جاي تعمليله كشري زي عيد ميلاده اللي قبل كدة”.

أصدر شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانًا صحفيا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرد فيه على تصريحات حسام حبيب الأخيرة مع الإعلامية بسمة وهبة. 

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب، في بيانه: «هام.. باسم العائلة نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تناقل أخبار عن العائلة، والانجراف وراء الشائعات والادعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من قبل أي طرف، أو من أي وسيلة إعلامية أو شخص، ونحتفظ بحقنا في الرد القانوني».

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب: «نترفع عن الرد على مثل هذه الترهات والمهاترات التي طالما أهدرت من أوقات المتابعين والجمهور، وحتى لم تسلم منها ساحات القضاء.. لدرجة تقنعك أن الشمس تشرق من المغرب، وأن هناك حروبًا كونية تحدث لمحاربة اتنين يكونوا مع بعض»، مشيرًا إلى رفضه المبالغة في استخدام اللغة الإنجليزية في بعض التعليقات، ساخرًا: «أنا ماليش في الإنجليزي ولا باحب اللي بيستخدموه أوفر، لكن بلغة ولاد الـ mineral water.. أولاد سلطح باشا».

وهاجم الفنان حسام حبيب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن ما يصدر عنه من تصريحات واتهامات لا هدف له سوى تشويه سمعته والتأثير على علاقة شقيقته به.

وقال حبيب، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة عبر "إنستجرام": "للأسف أقرب الناس هما اللي بيهاجموني، وشقيقها اللي بيضيع وقته في الكلام يروح يهتم بيها، بدل ما يشوه أخته ويشوهني. هو عنده قدرة يقنع الناس بالباطل، لكن أنا مش هسيب حقي ولا حق شيرين بالقانون"، مضيفًا أن هناك محاولات مستمرة لتخويفه والضغط عليه من أجل إبعاده عن الفنانة.

وأشار إلى أن بعض المقربين من شيرين تجاوزوا حدودهم، قائلاً: "هو بيضرب القانون عرض الحائط وبيزور تحريات، لكن إحنا في بلدنا القانون هو السيد، وأنا مش هسيب حقي بالقانون مهما حصل"، متوعدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يحاول الإساءة إليه أو التأثير سلبًا على حياته.

وأكد الفنان أنه لن يسمح لأي طرف باستغلال حالة شيرين الصحية والنفسية الحالية، مشددًا: "شيرين تعبانة ومنتَكسة بسبب الضغوط، وبدل ما يقفوا جنبها بيهاجموها وبيهاجموني. أنا أقسم بالله مش هتنازل عن حقي، والجمهور لازم يقف قدام الناس اللي بتضرها إكرامًا ليها"، بحسب تعبيره.

وختم حبيب تصريحاته بالتأكيد على أن حملات التشويه الموجهة ضده لن تثنيه عن موقفه: "كفاية كده.. أنا مش بخاف، وحقي راجع بالقانون"، مطالبًا الجمهور بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

"باع ساعاته".. حسام حبيب: لم أعتمد يومًا على شيرين.. ولا أحتاج لأحد

قال الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر بث مباشر على موقع "إنستجرام"، إنه يتعرض لحملة من الشائعات الممنهجة، مؤكدًا أن ما يثار بشأن اعتماده المادي على الفنانة شيرين عبد الوهاب أو غيرها "كلام عارٍ تمامًا عن الصحة".

وأوضح حبيب: " أنا متربي تربية كويسة، اللي بيقول بصرف منين؟ هو أنا كنت عاطل؟.. أنا طول عمري بشتغل وما خدتش مليم من أهلي، وبعت فيلتي وعربياتي وساعاتي علشان ما أحتاجش من حد، ولا من أهلي ولا من شيرين"، مشددًا على أنه لا يقبل المساس بكرامته المادية أو الشخصية.

وأضاف: "حتى لو ما اشتغلتش عمري، ربنا ما يخليني محتاج لحد، ولو قعدت في دار مسنين هدفع لنفسي وأصرف على نفسي، وما أخدتش مليم من أي حد طول حياتي".

وعن شيرين، قال حبيب إنها شخصية نقية وبريئة: "شيرين زي الطفل، تغضب وتفرح بسرعة، لكنها طيبة جدًا وحنينة، والطمع فيها كتير. للأسف ربنا ابتلاها بناس حواليها زادوها انتكاسة وجرح وصدمة بشكل كبير".

وأكد أنه رغم ما يواجهه من حملات تشويه وضغط، إلا أن حبه وحرصه على شيرين يجعله أكثر تمسكًا بالوقوف بجانبها، محذرًا من أن الحملات الموجهة ضده هدفها إبعاده عنها: "الضغط عليّ مخوفني من الذهاب إليها، لكن في النهاية الحق واضح والناس بدأت تفهم"، بحسب قوله

