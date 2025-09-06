قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

6 استعمالات مذهلة لتفل القهوة المستعملة.. من العناية بالبشرة إلى تنظيف المنزل

أبرز استعمالات تفل القهوة
أبرز استعمالات تفل القهوة
آية التيجي

بعد احتساء فنجان القهوة، غالبًا ما يتم التخلص من تفل القهوة المستعملة دون تفكير، لكن خبراء العناية والصحة يؤكدون أن لهذه البقايا استخدامات مذهلة يمكن أن توفر بدائل طبيعية ومنزلية فعالة.

أبرز استعمالات تفل القهوة

وهناك عدة استعمالات مذهلة لتقل القهوة المستعملة من العناية بالبشرة إلى تنظيف المنزل، وفقًا لما نشره موقع Healthline، ومن أبرزها:

- تقشير البشرة:

يحتوي تفل القهوة على خصائص مضادة للبكتيريا.

بفضل ملمسه الخشن، يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتنظيف البشرة.

وصفة طبيعية: مزج تفل القهوة مع ملعقة عسل للحصول على مقشر يمنح البشرة النعومة والترطيب.

أبرز استعمالات تفل القهوة

- علاج الهالات السوداء:

يقلل من الانتفاخات والهالات السوداء أسفل العين.

يُمزج مع زيت جوز الهند لعمل عجينة توضع تحت العين لمدة 20 دقيقة.

يكرر الاستخدام 3 مرات أسبوعيًا لنتائج أفضل.

أبرز استعمالات تفل القهوة

- إصلاح خدوش الأثاث:

تفل القهوة مع زيت الزيتون يساعد على إخفاء الخدوش البنية.

يُفرك الخليط برفق باستخدام قطعة قماش قطنية لنتيجة فعالة.

أبرز استعمالات تفل القهوة

- التخلص من روائح الثلاجة:

عند تجفيف تفل القهوة ووضعه في عبوة مفتوحة داخل الثلاجة، يمتص الروائح الكريهة ويتركها منعشة.

أبرز استعمالات تفل القهوة

ـ سماد طبيعي للنباتات:

يحتوي على عناصر غذائية أساسية تدعم نمو النباتات المنزلية.

يمكن إضافته مباشرة إلى تربة الزرع.

أبرز استعمالات تفل القهوة

- تنظيف الأواني والمطبخ:

الملمس الخشن لتفل القهوة يساعد على إزالة الدهون العالقة في الأواني والمقالي.

آمن وفعّال كبديل طبيعي لمساحيق التنظيف الكيميائية.

أبرز استعمالات تفل القهوة

ويمنحك إعادة استخدام تفل القهوة حلولًا طبيعية للعناية بالبشرة، تنظيف المنزل، والعناية بالنباتات، بدلًا من إهداره بعد شرب القهوة.

تفل القهوة المستعملة فوائد تفل القهوة للبشرة استعمالات تفل القهوة تقشير طبيعي علاج الهالات السوداء تنظيف الأواني بتفل القهوة سماد طبيعي للنباتات التخلص من روائح الثلاجة

