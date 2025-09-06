جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

في خطوة مثيرة، فاجأ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، نجم الفريق الشاب محمد السيد بجلسة حوار حول مستقبله.

تأتي هذه الجلسة في ظل أنباء متداولة عن توقيع اللاعب للأهلي بعد انتهاء عقده مع الزمالك.. فما تفاصيل هذه الجلسة؟

عقد محمد السيد مع الزمالك

جدير بالذكر أن عقد محمد السيد مع الزمالك يقترب من الانتهاء مع الفريق، حيث يرتبط بعقد مع ناديه ينتهى بنهاية الموسم الجارى في صيف 2026.

ويحق لمحمد السيد التوقيع لأى نادٍ في يناير، دون الرجوع للزمالك، لذلك يسعى مسئولو النادى لحسم موقف اللاعب مع الفريق، سواء بالتجديد مع الأبيض أو الموافقة على رحيله بناءً على العرض الذى تلقاه خلال الأيام الماضية.

عرض سويسري لضم محمد السيد

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، هناك عرض رسمي مقدم من أحد الأندية السويسرية، للتعاقد مع محمد السيد، تبلغ قيمته 500 ألف دولار.

تم إخطار الزمالك بأن صلاحية العرض تنتهي قريبا، لارتباطه بفترة القيد فى الدورى السويسرى والتى ستنتهى فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ما يفرض على إدارة القلعة البيضاء اتخاذ قرار نهائي خلال الساعات المقبلة، إما بقبول العرض والتفريط في اللاعب، أو رفضه والتمسك باستمراره.

ويستعد محمد السيد في الوقت الحالي للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاماً، والتي ستقام في تشيلي ابتداءً من يوم 27 سبتمبر.

تفاصيل جلسة محمد السيد

عقد جون إدوارد الجلسة مع محمد السيد الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، وكان الهدف من الجلسة هو استيضاح موقفه من تجديد العقد، لكن محمد السيد أعرب عن رغبته القوية في الرحيل إلى أوروبا والاحتراف هناك، مما جعل الأمور أكثر تعقيداً.

أثناء حديثه مع اللاعب، سأل جون إدوارد محمد السيد بشكل مباشر عن صحة الأخبار التي تفيد بتوقيعه سراً للأهلي للانضمام إلى النادي في الموسم الجديد.

ورغم الضغوط، نفى اللاعب كل هذه المزاعم، مؤكدًا أنه يركز على تحقيق حلمه بالرحيل إلى أوروبا بدلًا من الانضمام إلى الأهلي.

وأعرب محمد السيد أثناء الجلسة عن استعداده لتجديد عقده مع الزمالك، ولكن شريطة عدم تلقيه عرضاً مناسباً للانتقال إلى أوروبا.