من هي شابانا محمود أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا؟
رئيس لبنان يدعو الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأراضي الجنوب
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام تونس
بدء توافد السينمائيين على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان فينيسيا
هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل
بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه
محمد أبو سمرة: الفلسطينيون يواجهون حرب إبادة وتطهيرًا عرقيًا غير مسبوق
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 وعدد الأدوار
جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟
بحضور وزير الخارجية.. منح وسام ماسبيرو لفهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال
أستاذ علوم سياسية: الهجمات الإسرائيلية والعقوبات تعرقلان المفاوضات الإيرانية الأمريكية
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 6-9-2025
أصل الحكاية

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

جون إدوارد
جون إدوارد
أحمد أيمن

في خطوة مثيرة، فاجأ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، نجم الفريق الشاب محمد السيد بجلسة حوار حول مستقبله. 

تأتي هذه الجلسة في ظل أنباء متداولة عن توقيع اللاعب للأهلي بعد انتهاء عقده مع الزمالك.. فما تفاصيل هذه الجلسة؟

عقد محمد السيد مع الزمالك 

جدير بالذكر أن عقد محمد السيد مع الزمالك يقترب من الانتهاء مع الفريق، حيث يرتبط بعقد مع ناديه ينتهى بنهاية الموسم الجارى في صيف 2026.

ويحق لمحمد السيد التوقيع لأى نادٍ في يناير، دون الرجوع للزمالك، لذلك يسعى مسئولو النادى لحسم موقف اللاعب مع الفريق، سواء بالتجديد مع الأبيض أو الموافقة على رحيله بناءً على العرض الذى تلقاه خلال الأيام الماضية.

عرض سويسري لضم محمد السيد

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، هناك عرض رسمي مقدم من أحد الأندية السويسرية، للتعاقد مع محمد السيد، تبلغ قيمته 500 ألف دولار.

تم إخطار الزمالك بأن صلاحية العرض تنتهي قريبا، لارتباطه بفترة القيد فى الدورى السويسرى والتى ستنتهى فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ما يفرض على إدارة القلعة البيضاء اتخاذ قرار نهائي خلال الساعات المقبلة، إما بقبول العرض والتفريط في اللاعب، أو رفضه والتمسك باستمراره.

ويستعد محمد السيد في الوقت الحالي للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاماً، والتي ستقام في تشيلي ابتداءً من يوم 27 سبتمبر. 

تفاصيل جلسة محمد السيد

عقد جون إدوارد الجلسة مع محمد السيد الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، وكان الهدف من الجلسة هو استيضاح موقفه من تجديد العقد، لكن محمد السيد أعرب عن رغبته القوية في الرحيل إلى أوروبا والاحتراف هناك، مما جعل الأمور أكثر تعقيداً.

أثناء حديثه مع اللاعب، سأل جون إدوارد محمد السيد بشكل مباشر عن صحة الأخبار التي تفيد بتوقيعه سراً للأهلي للانضمام إلى النادي في الموسم الجديد. 

ورغم الضغوط، نفى اللاعب كل هذه المزاعم، مؤكدًا أنه يركز على تحقيق حلمه بالرحيل إلى أوروبا بدلًا من الانضمام إلى الأهلي.

وأعرب محمد السيد أثناء الجلسة عن استعداده لتجديد عقده مع الزمالك، ولكن شريطة عدم تلقيه عرضاً مناسباً للانتقال إلى أوروبا. 

الزمالك جون إدوارد محمد السيد عقد محمد السيد الأهلي

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

الذهب

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 6-9-2025 في مصر

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

العبادة

كيفية علاج الفتور في العبادة والذكر؟ يسري جبر يجيب

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

وكيل الأزهر ومفتي الجمهورية يفتتحان دارًا لتحفيظ القرآن

وكيل الأزهر ومفتي الجمهورية يفتتحان دارًا لتحفيظ القرآن الكريم بقرية مجول بالغربية.. صور

بالصور

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

