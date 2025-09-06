أوشينج يشارك في مران الزمالك رغم معاناته من الإجهاد العضلي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن مشاركة الكيني بارون اوشينج الظهير الأيمن الجديد للفريق الأبيض في مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء المصري المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المصدر على أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي ولكنه سيشارك في التدريبات المقبلة، خاصة وأنه يخضع لبرنامج خاص تم وضعه له في الفترة الحالية لتجهيزه تمهيدًا لقيده بصفوف الفريق الأبيض.

وكان الزمالك حصل على توقيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وينتظر النادي اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التأكد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من سلامة إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق الأبيض..

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.