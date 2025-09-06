قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطولة ظافر العابدين.. 10 دقائق تصفيق لفيلم فلسطين 36 بمهرجان تورونتو
توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول
الأجواء تقترب.. متى يبدأ فصل الخريف وما طبيعة الطقس المتوقعة؟
مفاجآت قضية سارة خليفة.. متهم يدعي حبسه قبل إعلان ضبط شركائه وآخر يرفض التوقيع على أقواله
باكستان ترفض دعوات الأمم المتحدة لوقف ترحيل اللاجئين الأفغان
محمود مسلم: مصر لا تخاف من أحد وإسرائيل تعلم ذلك
المستشار القانوني لـ الزمالك يكشف حقيقة سحب أرض النادي بأكتوبر رسميا
المصريين الأحرار: تصريحات نتنياهو استفزازية ومخططات التهجير مرفوضة تمامًا
تمهيدًا للعمل رسميًا.. النقل تطُلق التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب
مصر لا تخشى أحد.. محمود مسلم: نتنياهو يدفع المنطقة إلى حافة الانفجار
أحمد خالد صالح: المنصات ساعدت الدراما على الخروج من القالب القديم.. خاص
الرئيس السيسي يدعو لتشجيع الاستثمار الخاص في المجال الطبي وصناعة الدواء
رياضة

المستشار القانوني لـ الزمالك يكشف حقيقة سحب أرض النادي بأكتوبر رسميا

ملك موسى

أصدر كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك بيانًا رسميًا بشأن ما تردد عن تلقي النادي خطاب رسمي بسحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر.


جاء نص البيان كالتالي:" بشأن ما أثير عن تلقي نادي الزمالك خطاب رسمي من وزارة الإسكان (قبل ثلاثة أيام) بسحب أرض النادي بأكتوبر .


وبصفتي المستشار القانوني للنادى أوضح ما يلي :
١- لم يصل للنادي أي قرار بسحب الأرض سواء من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز مدينة حدائق أكتوبر  .
٢- كما سبق التأكيد -علي خلاف ماذكره البيان الأول للوزارة -الزمالك لم يخطر أو يتسلم أي إخطارات    تفيد تأخره في تنفيذ المشروع أو إنتهاء مدة تنفيذ المشروع أو شروع الجهاز في إتخاذ إجراءات سحب الأرض .
٣- الزمالك هو من سعي بحثا عن حقيقة ومصير الخطاب الوارد ذكره في بيان الوزارة ، وحصلنا علي شهادة رسمية من الهيئة القومية للبريد المصرى  تفيد أن الزمالك لم يخطر أو يتسلم هذا الخطاب حتي تاريخ 1 / 9 / 2025 .
٤- الخطاب الذي تسلمه الزمالك رسميا بتاريخ 2 /9 /2025 خطاب قديم محرر بتاريخ 4 / 6 / 2025 صادر من جهاز حدائق اكتوبر ، وليس له أي أثر قانوني لعدم تسليمه ووصوله للنادي إلا بعد فوات أكثر من ثلاث أشهر .
5- هذا الخطاب القديم لم يتضمن قرارا بسحب الأرض ، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة ، وتم الرد عليه قانونا بموجب خطاب رسمي صادر من النادي مرفق به المستندات الدالة علي صحة موقف نادي الزمالك  .

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

الذهب

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 6-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة المقبلة

"وكن رجلًا إن أتوا بعده".. خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف

حكم زواج الرجل بابنة ابن أخيه

حكم زواج الرجل بابنة ابن أخيه.. الإفتاء تجيب

حكم استخدام الغناء والموسيقى في الإعلانات.

حكم استخدام الغناء والموسيقى في الإعلانات.. الإفتاء تجيب

بالصور

رشاقة ملحوظة .. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

فستان البحر .. ميرهان حسين تستعرض جمالها فى أحداث ظهور

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

