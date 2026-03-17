لمحدودي الدخل.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد| اعرف المواصفات

ميزات هاتف Vivo T5x
لمياء الياسين

تُوسّع شركة فيفو تشكيلة هواتفها الاقتصادية الداعمة لتقنية الجيل الخامس  مرة أخرى، وهذه المرة مع هاتف T5x 5G الجديد. ويأتي هذا الهاتف بعد هاتف T4x 5G الذي أُطلق العام الماضي ، ولكن على الورق على الأقل، يبدو هذا الهاتف بمثابة ترقية مهمة.

يأتي الهاتف بشاشة LCD أمامية مقاس 6.76 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. وهي شاشة مسطحة مزودة بفتحة للكاميرا الأمامية، ورغم أنها ليست من نوع AMOLED، إلا أنها كافية تمامًا للمهام الأساسية مثل إرسال الرسائل النصية، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الفيديوهات على يوتيوب.

يكمن التغيير الأكبر في المعالج. فقد انتقلت شركة فيفو إلى معالج MediaTek Dimensity 7400 Turbo ، ليحل محل معالج Dimensity 7300. وتزعم الشركة أنه قادر على تجاوز حاجز المليون نقطة على منصة AnTuTu، وهو ما يُفترض أن يُترجم، في حال ثبوت ذلك في الاستخدام الفعلي، إلى سلاسة أكبر في تعدد المهام وأداء أفضل قليلاً في الألعاب.

يعمل بنظام Android 16 مع Origin OS 6.0، وتعد شركة Vivo بسنتين من تحديثات نظام التشغيل بالإضافة إلى 4 سنوات من التصحيحات الأمنية.
تُعدّ البطارية بلا شكّ إحدى أبرز مزايا هذا الهاتف. إذ يأتي هاتف T5x ببطارية سعتها 7200 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 44 واط. إضافةً إلى ذلك، يتميّز الهاتف بمقاومته للغبار والماء بمعياري IP68 وIP69. يبدو أن المتانة هي أحد أهمّ أولويات هذا الهاتف.

مواصفات هاتف  Vivo T5x

أما بالنسبة للكاميرا، فالأمر أبسط. يوجد مستشعر رئيسي من سوني بدقة 50 ميجابكسل مقترن بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. ليست مواصفات متطورة للغاية، لكنها على الأرجح كافية لالتقاط الصور في ضوء النهار وإجراء مكالمات الفيديو.

ويتوفر الهاتف بلونين ويبدأ سعره من 18,999 روبية هندية لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت. أما نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت فسعرها 20,999 روبية هندية، بينما يصل سعر نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت إلى 22,999 روبية هندية، مع الأخذ في الاعتبار عروض الإطلاق.

من المقرر أن تبدأ المبيعات في 24 مارس وتشمل عروض الإطلاق خصمًا فوريًا يصل إلى 2000 روبية على بطاقات بنكية محددة، وخيارات تقسيط بدون فوائد، واشتراكًا مجانيًا في خدمات البث عبر الإنترنت (OTT) لمستخدمي Jio المؤهلين.

