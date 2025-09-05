المصري يستقبل أحد أطفال ذوي الهمم قبل مواجهة الزمالك

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم الجمعة، ببورفؤاد، استقبال أحد الأطفال من ذوي الهمم وهو الطفل"عمر" الذي حظي باستقبال حافل من الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي نبيل الكوكي.



يستعد المصري لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت، الموافق الثالث عشر من سبتمبرالجاري، على ستاد برج العرب.



يعمل الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، على وضع خطة فنية لزيادة القدرات الدفاعية للاعبيالفريق البورسعيدي خلال فترة التوقف الدولى، وذلك استعداداً لاستئناف بطولة الدوري عقب انتهاء فترة التوقف.