خطة الزمالك المنتظرة لثنائي الفريق

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تطورات مفاوضات النادي مع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، ومحمد السيد، لاعب الوسط، لتجديد عقود الثنائي.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، في حين ينتهي عقد محمد السيد بنهاية الموسم الحالي.

وشدد المصدر على أن إدارة الكرة تسعى في الفترة الحالية لحسم ملف التجديد للثنائي، خاصة أنهما من العناصر الأساسية بالفريق.

وقال إن إدارة الكرة بالنادي تنتظر عودة الثنائي من المنتخبين الأول والشباب، للحديث في ملف التجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.