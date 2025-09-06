"الوطني الفلسطيني": صمود مصر بوجه مخططات التهجير يمثل حصنا عربيا للدفاع عن القضية الفلسطينية

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن صمود مصر في وجه مخططات تهجير الشعب الفلسطيني يمثل حصنا عربيا متقدما في الدفاع عن القضية الفلسطينية ويعبر عن حرص القيادة المصرية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه الثابت من القضية الفلسطينية.

وأشاد فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بالموقف القومي والوطني الثابت لمصر قيادة وشعبا، والرافض لمؤامرة التهجير والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها المتواصلة لوقف العدوان الوحشي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم الحصار وسياسة التجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال.

وأدان فتوح تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي دعا فيها صراحة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح باتجاه سيناء، في إطار مخطط تطهير عرقي وإبادة جماعية.

وفي سياق آخر، أشار فتوح إلى أن ما تتعرض له مدينة غزة من قصف وتدمير ممنهج يستهدف المباني والأبراج السكنية وتهديد المدنيين بقصفها على رؤوسهم يمثل "جريمة حرب" تهدف إلى حرمان السكان من المأوى ودفعهم قسرا للنزوح والمجهول بين نيران الطيران الحربي وخطر الجوع والتشريد.

وأضاف فتوح أن حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة وما يشهده من إبادة جماعية وتطهير عرقي يترافق مع سياسة معلنة تتبناها حكومة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية.

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته كافة بالتحرك الفوري لوقف العدوان وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

