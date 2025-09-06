قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
ديني

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

محمد شحتة

اعتذر محمود السباعي، صاحب فيديو تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على أحد منابر مساجد وزارة الأوقاف، عن تصوير الفيديو.

ابنكم وغلط اقبلوا اعتذاري

وقال محمود السباعي، في فيديو الاعتذار، إنه علم من مشايخ وعلماء الأزهر بأن ما فعله خطأ، قائلا "الواحد غلط وكل ابن آدم خطاء".

وتابع: أعتذر لوزارة الأوقاف وعلماء الأزهر "ابنكم وغلط وجاي يعتذر وأتمنى تقبلوا اعتذاره" كما قدم اعتذاره للنبي الكريم عن قول شيء لا يعلمه.

موقف وزارة الأوقاف من الفيديو

قال د. أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، بشأن تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطعا مصورا يظهر فيه شاب من إحدى قرى محافظة الدقهلية، وهو يتحدث من على منبر أحد المساجد بطريقة وصفت بأنها مسيئة وغير لائقة بحق اليوم العظيم لمولد النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استخدم الشاب ألفاظا تمس مقام النبوة وقدسية المناسبة الجليلة.

وفور انتشار المقطع، تحرك القطاع الديني بوزارة الأوقاف على الفور، حيث تم رصد الفيديو وتوثيقه، وبدء تحقيق موسع من قبل الجهات المختصة في الوزارة، يشمل كل الجوانب الفكرية والإدارية المرتبطة بالواقعة، لتحليل محتوى ما قيل، ومعرفة الملابسات التي سمحت للشاب باعتلاء المنبر دون تصريح، وما إذا كان هناك تقصير إداري قد ساهم في وقوع هذا التجاوز.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها تنظر إلى ما حدث باعتباره تطاولا لا يغتفر على الجناب النبوي الشريف، وجهلا جسيما بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يمثله مولده من نور ورحمة للعالمين، مشيرة إلى أن هذه الإساءة تمثل انتهاكا صريحا لحرمة المساجد والمنابر، التي ينبغي أن تظل منارات للهداية والوقار، لا منابر للتطاول والجهل.

كما عبرت وزارة الأوقاف ، عن تقديرها للموقف الشعبي الرافض لهذا التصرف، مثمنة الهبة العامة التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المصري بوجه عام، والتي أظهرت بجلاء مدى المحبة التي يحملها الشعب المصري لرسول الله، ومدى حرصه على صون مقامه الكريم من أي إساءة.

واختتمت الوزارة بيانها ، بالتأكيد على أن مستجدات التحقيق سيتم الإعلان عنها في حينها، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس الثوابت الدينية أو الجناب النبوي الشريف، مع استمرار الجهود لضبط الأداء الدعوي، والحفاظ على قدسية بيوت الله.

المولد النبوي تحريم المولد النبوي فيديو تحريم المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي الأزهر الأوقاف

