قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم فعاليات الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

الأكاديمية الوطنية للتدريب
الأكاديمية الوطنية للتدريب
أ ش أ

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب - اليوم، السبت، فعاليات الدفعة الأولى من "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة"، وذلك بقصر الثقافة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت الفعاليات في أجواءً وطنية مميزة بدأت بعزف السلام الجمهوري، أعقبه عرض تعريفي شامل وثق رحلة البرنامج منذ انطلاقته الأولى وحتى اكتمال مراحله التدريبية.

وتضمنت الفعاليات عرضًا مرئيًا لورشة الرسوم المتحركة، وتقديم العمل المسرحي "مصر تتحدث عن نفسها"، إلى جانب القراءة المسرحية "أصدقاء للأبد".

وقدّم كورال ورشة الموسيقى والغناء أغنية وطنية بعنوان "مصر تستحق"، تلاه افتتاح معرض للأشغال اليدوية والحرف التراثية التي أبدعها المشاركون خلال فترة التدريب، ثم التقاط صورة جماعية توثق هذه اللحظة الاستثنائية وتؤرخ لانطلاقة جيل جديد من قادة النشء.

وعلى مدار مراحل البرنامج، خاض النشء رحلة تدريبية متكاملة شملت: ورش عمل تفاعلية، أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، جلسات توجيهية، ومهارات حياتية وتنموية، بالإضافة إلى برامج خاصة ببناء الشخصية وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي. وقد ساهم هذا التنوع في صقل خبرات النشء، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية وعيهم الوطني، بما يؤهلهم ليكونوا جيلًا قياديًا واعدًا وقادرًا على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام البرنامج، أعربت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فخرها واعتزازها بما حققه البرنامج من نجاحات ملموسة، مؤكدةً أن الأكاديمية تنظر إلى هذا البرنامج باعتباره نقطة تحول في مسيرة الاستثمار في الإنسان المصري، قائلةً: “لقد أثبت النشء المشارك أن مصر تمتلك جيلًا استثنائيًا يتميز بالوعي المبكر، والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي، والتمسك بالهوية الوطنية، جنبًا إلى جنب مع موهبة وإصرار يبعثان على التفاؤل بمستقبل هذا الوطن. إن ما لمسناه من طموح ورغبة في التعلم لدى أبنائنا يؤكد أن بناء الإنسان المصري يبدأ من هذه المرحلة العمرية المبكرة، وأننا نسير بخطى ثابتة نحو إعداد قادة المستقبل.”

وأضافت: "الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبدعم من القيادة السياسية وكافة الشركاء، ستواصل عملها على تمكين هذه الفئة العمرية، وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة، بما يضمن أن يكون هذا الجيل قادرًا على صناعة الفارق، وحمل راية التنمية والتقدم لمصر".

نُفذ البرنامج تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الوطنية، من بينها: وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الصحة والسكان، جامعة عين شمس ممثلة في كلية الطب، إلى جانب دعم واسع من شركاء محليين ودوليين، منهم: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤسسة مصر الخير، الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مكتبة الإسكندرية(من خلال مركز توثيق الحضارة والطبيعة)، YARO للحضارة المصرية، مؤسسة إنجاز مصر، مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة، Wellspring، Save the Children، الكشافة المصرية.

ويعكس هذا التعاون الرؤية التكاملية للدولة المصرية، ويؤكد أن بناء الإنسان قضية وطنية تتطلب تضافر كافة الجهود.
بهذا الإنجاز، تكون الأكاديمية الوطنية للتدريب قد وضعت اللبنة الأولى في مشروع وطني استراتيجي لبناء قادة الغد، حيث أفرز البرنامج نخبة من النشء قادرة على قيادة المستقبل بثقة، ومعززة بالعلم، والوعي، والانتماء.

وتمثل هذه التجربة بداية مسار طويل ومستدام نحو إعداد جيل واعٍ ومؤهل وقادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء في مصر.

يستهدف البرنامج الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، ويستمر لمدة 21 يومًا تدريبيًا، متضمنًا مراحل انتقاء دقيقة بدأت من التسجيل الإلكتروني، مرورًا بالتقييمات الأولية، ثم المقابلات الشخصية، وصولًا إلى تنفيذ برنامج تدريبي شامل ومتكامل صُمم خصيصًا لبناء قدرات النشء القيادية والفكرية والاجتماعية.

وقد شهدت الدفعة الأولى من البرنامج إقبالًا واسعًا وغير مسبوق من شباب مصر الصاعد، حيث بلغ عدد المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني أكثر من 7 آلاف متقدم، تم اختيار 415 متأهلًا للمقابلات الشخصية، ليتم في النهاية اختيار أفضل 100 مشارك يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، ويجسدون التنوع الثقافي والاجتماعي المصري.

الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة مصر تتحدث عن نفسها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مجدي طلبة: منتخب مصر قادر على التأهل إلى المونديال أمام بوركينا فاسو

محمد الشيخ

مدرب وادي دجلة: خضت تجربة التحكيم من قبل.. واكتشفت شغفي بالتدريب مع «بنفيكا» البرتغالي

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد