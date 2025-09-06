الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم فعاليات الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب - اليوم، السبت، فعاليات الدفعة الأولى من "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة"، وذلك بقصر الثقافة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت الفعاليات في أجواءً وطنية مميزة بدأت بعزف السلام الجمهوري، أعقبه عرض تعريفي شامل وثق رحلة البرنامج منذ انطلاقته الأولى وحتى اكتمال مراحله التدريبية.

وتضمنت الفعاليات عرضًا مرئيًا لورشة الرسوم المتحركة، وتقديم العمل المسرحي "مصر تتحدث عن نفسها"، إلى جانب القراءة المسرحية "أصدقاء للأبد".

وقدّم كورال ورشة الموسيقى والغناء أغنية وطنية بعنوان "مصر تستحق"، تلاه افتتاح معرض للأشغال اليدوية والحرف التراثية التي أبدعها المشاركون خلال فترة التدريب، ثم التقاط صورة جماعية توثق هذه اللحظة الاستثنائية وتؤرخ لانطلاقة جيل جديد من قادة النشء.

وعلى مدار مراحل البرنامج، خاض النشء رحلة تدريبية متكاملة شملت: ورش عمل تفاعلية، أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، جلسات توجيهية، ومهارات حياتية وتنموية، بالإضافة إلى برامج خاصة ببناء الشخصية وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي. وقد ساهم هذا التنوع في صقل خبرات النشء، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية وعيهم الوطني، بما يؤهلهم ليكونوا جيلًا قياديًا واعدًا وقادرًا على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام البرنامج، أعربت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فخرها واعتزازها بما حققه البرنامج من نجاحات ملموسة، مؤكدةً أن الأكاديمية تنظر إلى هذا البرنامج باعتباره نقطة تحول في مسيرة الاستثمار في الإنسان المصري، قائلةً: “لقد أثبت النشء المشارك أن مصر تمتلك جيلًا استثنائيًا يتميز بالوعي المبكر، والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي، والتمسك بالهوية الوطنية، جنبًا إلى جنب مع موهبة وإصرار يبعثان على التفاؤل بمستقبل هذا الوطن. إن ما لمسناه من طموح ورغبة في التعلم لدى أبنائنا يؤكد أن بناء الإنسان المصري يبدأ من هذه المرحلة العمرية المبكرة، وأننا نسير بخطى ثابتة نحو إعداد قادة المستقبل.”

وأضافت: "الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبدعم من القيادة السياسية وكافة الشركاء، ستواصل عملها على تمكين هذه الفئة العمرية، وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة، بما يضمن أن يكون هذا الجيل قادرًا على صناعة الفارق، وحمل راية التنمية والتقدم لمصر".

نُفذ البرنامج تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الوطنية، من بينها: وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الصحة والسكان، جامعة عين شمس ممثلة في كلية الطب، إلى جانب دعم واسع من شركاء محليين ودوليين، منهم: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤسسة مصر الخير، الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مكتبة الإسكندرية(من خلال مركز توثيق الحضارة والطبيعة)، YARO للحضارة المصرية، مؤسسة إنجاز مصر، مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة، Wellspring، Save the Children، الكشافة المصرية.

ويعكس هذا التعاون الرؤية التكاملية للدولة المصرية، ويؤكد أن بناء الإنسان قضية وطنية تتطلب تضافر كافة الجهود.

بهذا الإنجاز، تكون الأكاديمية الوطنية للتدريب قد وضعت اللبنة الأولى في مشروع وطني استراتيجي لبناء قادة الغد، حيث أفرز البرنامج نخبة من النشء قادرة على قيادة المستقبل بثقة، ومعززة بالعلم، والوعي، والانتماء.

وتمثل هذه التجربة بداية مسار طويل ومستدام نحو إعداد جيل واعٍ ومؤهل وقادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء في مصر.

يستهدف البرنامج الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، ويستمر لمدة 21 يومًا تدريبيًا، متضمنًا مراحل انتقاء دقيقة بدأت من التسجيل الإلكتروني، مرورًا بالتقييمات الأولية، ثم المقابلات الشخصية، وصولًا إلى تنفيذ برنامج تدريبي شامل ومتكامل صُمم خصيصًا لبناء قدرات النشء القيادية والفكرية والاجتماعية.

وقد شهدت الدفعة الأولى من البرنامج إقبالًا واسعًا وغير مسبوق من شباب مصر الصاعد، حيث بلغ عدد المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني أكثر من 7 آلاف متقدم، تم اختيار 415 متأهلًا للمقابلات الشخصية، ليتم في النهاية اختيار أفضل 100 مشارك يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، ويجسدون التنوع الثقافي والاجتماعي المصري.