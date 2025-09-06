فنزويلا تعترض سفينة أمريكية في المياه الدولية.. وترامب يهدد بالرد

أكدت السلطات الأمريكية أن طائرتين حربيتين فنزويليتين من طراز "إف-16" اقتربتا لمسافة خطرة من المدمرة الأمريكية "جيسون دنهم" في المياه الدولية للمرة الثانية خلال يومين.

ووصفت وزارة الحرب الأمريكية -في بيان اليوم السبت- التحرك بـ"الاستفزازي للغاية"، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الطائرات "ستكون في ورطة" إذا تكرر الموقف.

وأضاف البيان "إذا اقتربت (الطائرات الفنزويلية) مجددًا من سفننا ووضعتنا في موقف خطر، فسيتم إسقاطها".

وبحسب قاعدة بيانات عالمية، تمتلك فنزويلا ثلاث طائرات "إف-16" فقط تعود صناعتها لعام 1979.

وجاء في البيان أن "طائرتين تابعتين لنظام الفنزويلي حلقتا بالقرب من سفينة أمريكية في المياه الدولية، في خطوة استفزازية تهدف إلى عرقلة عملياتنا ضد الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

وحذرت الوزارة ما وصفته بـ"الكارتل الذي يدير فنزويلا" بعدم التدخل أو محاولة إعاقة العمليات العسكرية الأمريكية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ترامب أنه أمر بضربة عسكرية استهدفت زورقًا سريعًا، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا قالت إدارته إنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراوجا".

