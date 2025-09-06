قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سبل دعم الجيش اللبناني

بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، خلال لقائه، في مكتبه في اليرزة، اليوم/السبت/، قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، تشارلز برادفورد كوبر على رأس وفد مرافق، بحضور رئيس لجنة الإشراف الخماسية (Mechanism)، مايكل ليني، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش في ظل التطورات والتحديات الراهنة.

