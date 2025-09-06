بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط عن انتهاء أعمال صيانة خطوط الكهرباء المغذية ل 20 قربة وعزبة يوم الثلاثاء على أن تعمل الكهرباء بشكل طبيعي في الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء.



وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، اعلنت عن قطع التيار الكهربائي ب 20 قرية وعزبة بمركز الفتح لمدة 7 ساعات اليوم السبت وغدا الأحد؛ بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح في بيان لها، أنه بناءًا على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء الفتح بخصوص فصل التيار الكهربائى لأعمال الصيانة وأن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها صباح يومي السبت والأحد، من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا هي: "الواسطى وتوابعها، تل مدكور تل هوى تل الحمور، العصاره، الفيما، القواطه، القصر أولاد بدر، نزله أولاد سراج، القصر أولاد سراج، تل أولاد سراج، والكلابات الشرقيه، والشيخ سويف، مساكن الوادى الاسيوطي".

كما يجرى قطع الكهرباء يوم الثلاثاء عن "الواسطى، دير بصره زرابي بصره، عزبه علي، الكلابات الشرقيه ببصره، عزبه شيحه".



وأشارت هندسة كهرباء الفتح إلى أن قطع الكهرباء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا لإجراء صيانة واختبارات .