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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

توفى أمس الفنان طارق عبد العزيز أثر تعرضه لأزمة قلبية، وذلك عن عمر يناهز الـ 55 عاما، مما شكل حالة من الصدمة بين جمهوره و متابعيه على السوشيال ميديا.

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علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، على وفاة الفنان طارق عبد العزيز.

كتب جمال شعبان في منشوره :"السكتة القلبية والموت المفاجئ تطارد الشباب ، طارق عبد العزيز في ذمة الله ."

تابع:" يا ريت نتفادي الزعل ..وندور علي الضغط والسكر ..والكولسترول ووظائف الكلي..ونجتنب التدخين ونتحرك.. ونحافظ علي الوزن ..ونتوكل علي الله."

 

طارق عبد العزيز وفاه الفنان طارق عبد العزيز الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق السكتة القلبية الموت المفاجئ

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