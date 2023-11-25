كارثة| 4 أطعمة شائعة في وجبة الإفطار تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم

الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) لذيذة ورخيصة الثمن ومتوفرة بسهولة، بسبب هذه العوامل، يختار المزيد والمزيد من الأشخاص هذه الأطعمة فائقة المعالجة ويستهلكونها بكميات كبيرة، وهذا لا يؤدي فقط إلى زيادة السعرات الحرارية التي تتناولها، بل يساهم أيضًا في الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك خطر الإصابة بـ سرطان الفم.



نظرت دراسة بريطانية حديثة في العلاقة بين UPFs و 34 نوعًا مختلفًا من السرطان في أكبر دراسة أترابية في أوروبا، مجموعة التحقيق الأوروبي المستقبلي في السرطان والتغذية (EPIC)، سعى باحثون من جامعة بريستول والوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) إلى تحديد ما إذا كان من الممكن تفسير الروابط بين استهلاك UPF وسرطان الرأس والرقبة في مجموعة EPIC من خلال زيادة الدهون في الجسم.

وشمل البحث ما يقرب من نصف مليون شخص لأكثر من عقد من الزمان، ووجد أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي العلوي، بما في ذلك المريء.

ووجد الباحثون أن تناول المزيد من UPFs بنسبة 10% يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة 23%، وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 24%.

فيما يلي أربعة أطعمة فائقة المعالجة يتم تناولها عادة أثناء وجبة الإفطار، وهي مدرجة من قبل مؤسسة القلب البريطانية.



-النقانق​

وفقًا لمجلس السرطان في نيو ساوث ويلز، فإن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يسبب 18% من حالات سرطان الأمعاء، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تصنف اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة من الدرجة الأولى، بعض المواد الكيميائية الموجودة في اللحوم المصنعة يمكن أن تسبب السرطان.

-حبوب الإفطار

الأكريلاميد هو مادة كيميائية يمكن أن تتشكل في بعض الأطعمة، بما في ذلك حبوب الإفطار المعبأة، أثناء عمليات الطهي ذات درجة الحرارة العالية، يتم تصنيف مادة الأكريلاميد، التي يتم إنتاجها أثناء المعالجة الحرارية للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، على أنها "من المحتمل أن تكون مادة مسرطنة للإنسان" من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.

-​الخبز ذو الإنتاج الضخم​

وجدت دراسة أجراها المركز الهندي للعلوم والبيئة أن 84% من 38 علامة تجارية مشهورة من الخبز تحتوي على مواد كيميائية معروفة بأنها تسبب السرطان، تم العثور على برومات البوتاسيوم ويودات البوتاسيوم في عينات من الخبز، بما في ذلك خبز الباف، والكعك، والبرغر والبيتزا الجاهزة للأكل، والتي تم جلبها من جميع أنحاء دلهي، برومات البوتاسيوم هو مادة مسرطنة من الفئة 2B التي يمكن أن تسبب السرطان ومن المعروف أن يودات البوتاسيوم تسبب اضطراب الغدة الدرقية.

​الزبادي بنكهة الفاكهة​

قد تحتوي بعض أنواع الزبادي المنكهة على الأسبارتام كمحلي، الأسبارتام هو مُحلي صناعي تم إعلانه على أنه مادة مسرطنة محتملة للإنسان من قبل منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن هناك أدلة محدودة على قدرته على السرطان لدى البشر.



المصدر: timesofindia