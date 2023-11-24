بعد التحذير من العواصف الترابية.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

تشهد البلاد خلال الساعات القادمة حالة من عدم استقرار الجو، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من رياح وعواصف ترابية ورملية، بالأخص غدا السبت.

قد يعاني الكثير من الأشخاص بالأخص مرضى الجيوب الأنفية، بسبب العواصف الترابية و الرياح، ويتعرض بعضهم للوعكات الصحية، لذا نقدم لكم بعض النصائح التي تحد من آلالم الجيوب الأنفية خلال لعواصف الترابية.

نصائح للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية :

* اغسل يديك جيداً قبل الأكل وبعد القدوم من الخارج لتجنب دخول الجراثيم إلى الفم والتسبب بالبرد.

* قم بتغيير السجاد والبسط بشكل متكرر وحافظ على نظافة الأثاث والحنفيات وأسطح العمل والستائر والوسائد والمراتب، تخلص من العفن في المنزل.

* حاول تجنب تعريض نفسك لوبر الحيوانات الأليفة وإبقاء النوافذ مغلقة، خذ البخار حسب نصيحة الطبيب.

*استخدام جهاز ترطيب جيد لتجنب الألم والضغط في الجيوب الأنفية.

*شرب كمية كافية من الماء حتى لا تجف الجيوب الأنفية.

* ارتدي قناعًا وغطي وجهك عند الخروج أثناء الطقس البارد لأن الغبار والملوثات والمواد المسببة للحساسية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة الجيوب الأنفية.

المصدر: hindustantimes