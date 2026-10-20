باكستان وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والأمني

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع وزير خارجية طاجيكستان سيروج الدين مهر الدين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والأمن، إلى جانب تطوير الربط الإقليمي وتعزيز التبادل بين الشعبين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في منشور على منصة "إكس" اليوم /الثلاثاء/، أن اللقاء عقد على هامش اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، حيث أعرب دار عن شكره لنظيره الطاجيكي على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم الاجتماع.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للسلام والازدهار.