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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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5 علامات مفاجئة تشير إلى نقص فيتامين ب12| احترس

5 علامات مفاجئة
5 علامات مفاجئة تشير إلي نقص فيتامين ب12| أحترس

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب12 على قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء تعمل بكامل طاقتها، هذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي حاسم لحسن سير العمل في الجهاز العصبي، وفقا لمقالة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، فإن الأعراض العصبية هي الأعراض الرئيسية التي تظهر لدى كثير من الأشخاص،  الأعراض العصبية هي تلك التي تؤثر على حركة الجسم ووظيفته، وبحسب المقال فإن الأعراض العصبية تحدث في 85 بالمئة من حالات نقص فيتامين ب12.

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فيما يلي بعض العلامات التي يجب ملاحظتها.
-تنميل
يشير التنمل إلى الإحساس بالحرقان أو الوخز في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين أو أجزاء أخرى من الجسم، عادة ما يكون الإحساس غير مؤلم ويوصف بالوخز أو التنميل أو زحف الجلد أو الحكة، من المهم استشارة طبيبك إذا واجهت هذه الأعراض من أجل التشخيص والعلاج المناسبين.
-ترنح
الرنح يعني عدم التنسيق، كما يوضح جونز هوبكنز ميديسن، يشير الرنح إلى مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على التنسيق والتوازن والكلام، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، يمكن أن يتأثر أي جزء من الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في التوازن، والمشي، والتحدث، والبلع، والكتابة، وتناول الطعام، والرؤية.
-الاعتلال النخاعي 
الاعتلال النخاعي هو حالة ناجمة عن ضغط العمود الفقري، وفقا لعيادة كليفلاند، تشمل الأعراض ألما في الرقبة أو الظهر، أو وخز، أو تنميل أو ضعف في الذراعين أو اليدين أو الساقين أو القدمين، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة، مثل تزرير القميص، أو مشاكل في التوازن أو التنسيق، أو فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.
-طنين الأذن
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 في الجسم إلى تلف الأعصاب الموجودة في القوقعة، وهي بنية مملوءة بالسوائل في الأذن والتي تعتبر حيوية للسمع، يشير طنين الأذن إلى سماع أصوات لا تأتي من مصدر خارجي، يمكن أن يبدو طنين الأذن مثل الرنين، أو الأزيز،أو الطنين، أو الهسهسة، أو الخفقان، أو الموسيقى أو الغناء، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.
-ضعف التوازن

"تعتمد وضعية الجسم بشكل وثيق على استقبال الحس العميق، والوظيفة الدهليزية والبصرية وقوة العضلات، وجميع العوامل التي تتأثر بنقص فيتامين ب 12"، وفقًا لورقة بحثية منشورة في "J Musculoskelet Neuronal Interact". يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى ضعف التوازن والسقوط، إذا كان لديك توازن ضعيف، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان توازنك أثناء المشي أو الشعور بعدم التوازن.
المصدر: timesofindia
 

فيتامين فيتامين ب12 نقص فيتامين ب12 الوخز تنميل طنين الأذن

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