الخطيب يطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن كواليس مطالبة عماد النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور من مصدر داخل النادي الأهلي، إن محمود الخطيب طلب من عماد النحاس خلال الاجتماعات السابقة تحضر قائمة الراحلين عن النادي خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة :« الخطيب خلال اجتماعه مع الجهاز الفني طالب منهم بالاضافة إلى لجنة التخطيط، تحضير قائمة المرشحين للرحيل عن النادي في يناير المقبل من أجل العمل عليها مبكراً».

وتابع: «الخطيب تحدث مع النحاس مباشرًا أنه المسئول عن احتياجات الفريق الفترة المقبله دون الانتظار لتعيين مدير فني أجنبي، تجنبًا لتأخر التعاقد مع مدير فني جديد».

وأختتم :« النحاس وعد الخطيب بانهاء الملف قريبًا، والوقوف على احتياجات الفريق خلال الأيام المقبلة».