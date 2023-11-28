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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسلماني: الصحافة تلقب امنحتب الثاني بملك الرياضة

الأعلامي احمد المسلماني
الأعلامي احمد المسلماني

قال، الإعلامي أحمد المسلماني، إن  الملك امنحتب الثاني من الملوك الكبار لانه ورث امبراطورية مصرية كبيرة لأن ما عمله امنحتب الثالث كان جهد كبير في التوسع في آسيا وتمد الامبراطورية المصرية الفرعونية في ذلك الوقت وورث عن أبيه امبراطورية كبيرة وحافظ عليها وعندما كان  هناك محاولات للخروج عن السيادة المصرية في ذلك الوقت  شن حملات كبيرة في آسيا ووصل الى العراق وحدود تركيا وحاول ان تستقر الامور تحت السيادة المصرية وبالفعل ونجح في ذلك.

لقب الملك امنحتب الثاني بالملك المنتصر

واوضح المسلماني من خلال برنامجه الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة، ان الملك امنحتب الثاني ضمن الملوك المحاربين  ويلقب في بعض الكتب بالملك المنتصر وجاء الأمراء من مناطق عديدة من أسيا يحملون الهدايا والتلسيم لسلطة الملك امنحتب الثاني.


وأكد احمد المسلماني ، ان الملك امنحتب الثاني تلقبه الصحافة بالملك الرياضي لانه كان شخصية رياضية ويمارس رياضات عديدة سواء في الفروسية والرماية.

الملك أمنحتب الثاني امبراطورية مصرية العراق تركيا السيادة المصرية

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