مراسل"إكسترا نيوز" لقصواء الخلالي: معبر رفح استقبل 9 مصابين من غزة أمس|فيديو

قال هشام عبدالتواب، موفد قناة "إكسترا نيوز" في معبر رفح، إن الدفعة الخامسة من الأسرى والمحتجزين تمت منذ قليل من معبر رفح، حيث جاء 11 محتجزاً منهم 10 إسرائيليين و2 من جنسيات أخرى، كما تُوبِعَت عملية التسليم في معبر رفح.

هذه الهدنة وصمودها إلى الآن هو نجاح مهم وكبير

وأضاف "عبدالتواب"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر أدت دوراً كبيراً إن كان في عملية تمديد عملية الهدنة ليومين إضافيين، كما جرت جهود حثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية من وقود وغيره.

وأشار إلى نجاح هذه الهدنة وصمودها إلى الآن هو نجاح مهم وكبير من خلال تسليم الدفعة الخامسة، وغدا الدفعة السادسة، وهناك جهود مصرية حثيثة تتم لتوسيع نطاق هذه الهدنة وتثبيتها إلى غدا وتوسيعها لأبعد من ذلك، بأن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار.

ولفت أنه أُطْلِق سراح 30 أسيراً من سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه هي المعادلة 10 محتجزين من قطاع غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين، ومن المتوقع أن يكون بالمعدل نفسه غدا أيضا.

وأوضح أن معبر رفح استقبل 9 مصابين من قطاع غزة صباح اليوم، وتم تقديم كافة الرعاية لهم.