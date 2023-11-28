عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين بقطاع غزة إلى معبر رفح

صدى البلد

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، وصول الدفعة الخامسة من المحتجزين بقطاع غزة  إلى معبر رفح.

 

شردي: استمرار الجهود المصرية للإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية في غزة

لأول مرة منذ بدء العدوان.. نتنياهو يعلن الهدف الحقيقي لإسرائيل في غزة

 

أظهرت اللقطات لحظة وصول وتسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

يذكر أن الوفد الأمني المصري تحرك من معبر رفح لقطاع غزة لاستلام المحتجزين من الصليب الأحمر.

في سياق متصل، أكد مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقيه قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس المقرر إطلاق سراحهم.

ومن جانبه قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة:" الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير".

وتابع رياض منصور:" نرفض تصريحات وزير إسرائيلي وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت".

غزة قطاع غزة المحتجزين معبر رفح اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

بعد بوست محمد عبدالمنعم| الخطيب منزعج من تصرفات اللاعبين على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

قطر: الإفراج عن 30 فلسطينيا مقابل 10 محتجزين إسرائيليين في غزة

3 سيارات تابعة للصليب الأحمر تقل المحتجزين عند معبر رفح

شكل جديد من العلاقات.. روسيا تعلن عقد مؤتمرات سنوية منتظمة مع أفريقيا

تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين بقطاع غزة إلى معبر رفح

75 دقيقة سلبية بين الأهلي وسموحة فى الدوري

الجيش الإسرائيلي: تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار اليوم وقمنا بالرد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

بعد 14عام زواج.. 10 صور ل انجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

10 نصائح يكشفها جمال شعبان تساعدك على التخسيس.. اتبعها

علاقة مصر وبريطانيا مثل الزواج الكاثوليكي..جملة شهيرة تسببت في اغتيال أمين عثمان

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ