تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين بقطاع غزة إلى معبر رفح

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، وصول الدفعة الخامسة من المحتجزين بقطاع غزة إلى معبر رفح.

أظهرت اللقطات لحظة وصول وتسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

يذكر أن الوفد الأمني المصري تحرك من معبر رفح لقطاع غزة لاستلام المحتجزين من الصليب الأحمر.

في سياق متصل، أكد مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقيه قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس المقرر إطلاق سراحهم.

ومن جانبه قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة:" الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير".

وتابع رياض منصور:" نرفض تصريحات وزير إسرائيلي وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت".