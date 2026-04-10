الكنيسة القبطية: المناسبات الدينية تعكس روح الوحدة بين المصريين والدعاء من أجل السلام
الصحة الإسرائيلية: 7527 إسرائيليا أصيبوا وتلقوا العلاج منذ بداية الحرب ضد إيران
أسعار الذهب الان اليوم الجمعة
الصيف يقترب.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع تدريجي في الحرارة تصل لـ36 درجة
الحياة تعود.. فروع المصارف في ‎إيران تبدأ العمل الأحد
بعيدا عن أمريكا.. إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لبناء منظومة أمن الناتو
اليابان: نعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز
رعب في إسرائيل.. حزب الله يستهدف حيفا وأشدود بوابل من الصواريخ
الحمصاني: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونتوسع في الترشيد لدعم الاقتصاد
مواجهة قوية للزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية
علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر
الإشراف العام
توك شو

أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: مصر تتحرك إقليميًا لوقف الحرب وتعزز احتياطاتها النقدية رغم التحديات.. بكري: دعوات الرئيس السيسي لقوة مشتركة تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.


 

رئيس الوزراء : مصر تتحرك إقليميًا لوقف الحرب وتعزز احتياطاتها النقدية رغم التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان مصر مستمرة مع الدول العربية، وكل الشركاء الإقليميين في المساعدة لاتفاق دائم لوقف الحرب الجارية في الشرق الأوسط.

مصطفى بكري: دعوات الرئيس السيسي لقوة مشتركة تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إيران تهدد بغلق مضيق هرمز مجددا، مشيرا إلى أنه حتى الآن مازال هناك حالة من الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية 

الحكومة: مصر ليست معرضة لأي أزمة طاقة
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية ونحافظ على احتياجات الدولة كي لا نواجه أي نقص في السلع .

وزير البترول : سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمار لزيادة إنتاج الغاز
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك حرص من الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وزير التخطيط : الاقتصاد المصري قادر على الصمود أمام التحديات الإقليمية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الاقتصادية ترتكز على المتابعة الدقيقة والمستمرة لمؤشرات الاقتصاد.

ضياء رشوان: لن تمس أسعار وكمية الأسمدة التي يحصل عليها الفلاح المصري

أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام،  أنه تم رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة .

اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الأسعار جراحة ضرورية لإنقاذ الموسم
أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مفهوم "الأمن الغذائي" بات يواجه اختباراً حقيقياً في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، مؤكداً أن مصر حققت طفرة في الإنتاج الداجني أدت للاكتفاء الذاتي، لكن هذه المكتسبات باتت في مهب الريح بسبب "التضخم المستورد".

المؤهل العالي 150 جرام دهب والمتوسط 100.. ياسمين عز تنتقد مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
انتقدت الإعلامية ياسمين عز مبادرة متداولة لتيسير الزواج بمحافظة المنيا، والتي تربط قيمة الشبكة أو المهر بالمؤهل الدراسي للعروس، معتبرة أن هذه الفكرة تزيد من الأعباء بدلًا من تخفيفها.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ما فعلته إسرائيل في لبنان أمر مروع يفوق التصور
قال ثمين الخيطان المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنّ الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق متفرقة من لبنان تمثل تصعيدًا خطيرًا في ظل أوضاع إنسانية متدهورة، مشددًا على ضرورة الإنهاء الفوري لأعمال القتال.

صندوق النقد الدولي: الصدمة في الإمدادات الناجمة عن الحرب ستستمر في إحداث تداعيات على اقتصاد العالم
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصدمة في الإمدادات الناجمة عن حرب إيران ستستمر في إحداث تداعيات على اقتصاد العالم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



 

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

الضحية

قتلوا مريم لسرقتها .. أسرة الضحية : جت بعد 10 سنين حرمان من الخلفة | تفاصيل جريمة مؤسفة بالشرقية

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

المعاشات

نقابة أصحاب المعاشات: علاوة 15% لا تكفي لمواجهة الغلاء ونطالب بزيادة عادلة

الاهلي

موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

الشناوي

بينها الزمالك وبيراميدز.. المباريات التى يغيب عنها محمد الشناوي

الأهلي

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

بالصور

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

فيديو

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

