أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: مصر تتحرك إقليميًا لوقف الحرب وتعزز احتياطاتها النقدية رغم التحديات.. بكري: دعوات الرئيس السيسي لقوة مشتركة تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي

رئيس الوزراء : مصر تتحرك إقليميًا لوقف الحرب وتعزز احتياطاتها النقدية رغم التحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان مصر مستمرة مع الدول العربية، وكل الشركاء الإقليميين في المساعدة لاتفاق دائم لوقف الحرب الجارية في الشرق الأوسط.

مصطفى بكري: دعوات الرئيس السيسي لقوة مشتركة تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إيران تهدد بغلق مضيق هرمز مجددا، مشيرا إلى أنه حتى الآن مازال هناك حالة من الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية

الحكومة: مصر ليست معرضة لأي أزمة طاقة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية ونحافظ على احتياجات الدولة كي لا نواجه أي نقص في السلع .

وزير البترول : سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمار لزيادة إنتاج الغاز

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك حرص من الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وزير التخطيط : الاقتصاد المصري قادر على الصمود أمام التحديات الإقليمية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الاقتصادية ترتكز على المتابعة الدقيقة والمستمرة لمؤشرات الاقتصاد.

ضياء رشوان: لن تمس أسعار وكمية الأسمدة التي يحصل عليها الفلاح المصري

أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أنه تم رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة .

اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الأسعار جراحة ضرورية لإنقاذ الموسم

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مفهوم "الأمن الغذائي" بات يواجه اختباراً حقيقياً في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، مؤكداً أن مصر حققت طفرة في الإنتاج الداجني أدت للاكتفاء الذاتي، لكن هذه المكتسبات باتت في مهب الريح بسبب "التضخم المستورد".

المؤهل العالي 150 جرام دهب والمتوسط 100.. ياسمين عز تنتقد مبادرة لتيسير الزواج في المنيا

انتقدت الإعلامية ياسمين عز مبادرة متداولة لتيسير الزواج بمحافظة المنيا، والتي تربط قيمة الشبكة أو المهر بالمؤهل الدراسي للعروس، معتبرة أن هذه الفكرة تزيد من الأعباء بدلًا من تخفيفها.

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ما فعلته إسرائيل في لبنان أمر مروع يفوق التصور

قال ثمين الخيطان المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنّ الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق متفرقة من لبنان تمثل تصعيدًا خطيرًا في ظل أوضاع إنسانية متدهورة، مشددًا على ضرورة الإنهاء الفوري لأعمال القتال.

صندوق النقد الدولي: الصدمة في الإمدادات الناجمة عن الحرب ستستمر في إحداث تداعيات على اقتصاد العالم

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصدمة في الإمدادات الناجمة عن حرب إيران ستستمر في إحداث تداعيات على اقتصاد العالم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .





