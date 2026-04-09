وزير التخطيط : الاقتصاد المصري قادر على الصمود أمام التحديات الإقليمية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الاقتصادية ترتكز على المتابعة الدقيقة والمستمرة لمؤشرات الاقتصاد.

وقال رستم، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للحكومة، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت وصول معدل التضخم إلى 13.5% خلال شهر مارس، ما يعكس ارتفاع الأسعار بهذه النسبة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في الحضر سجل 15.2%، بينما جاء أقل في باقي المحافظات.

وتابع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة وقدرة على الصمود أمام التحديات الحالية، رغم تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، لافتًا إلى استمرار متابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل دوري.