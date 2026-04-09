الدواجن تعود للارتفاع.. والبيض يكسر حاجز الـ140 جنيهًا مع قرب الأعياد

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع زيادة الطلب المرتبط بالمناسبات والأعياد، وذلك بعد فترة من التراجع الكبير في الأسعار منذ نهاية الشهر الماضي.

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع نحو 84 جنيهًا، مقارنة بنحو 71 جنيهًا في بداية الأسبوع الماضي، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 95 و100 جنيه، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلية بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض في الأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا خلال الفترات المختلفة.

أسعار الدواجن اليوم

• الدواجن البيضاء: 84 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بين 95 و100 جنيه للكيلو.

• الدواجن الأمهات: 70 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا للكيلو.

• الدواجن الساسو: 100 جنيه في المزرعة، وتصل للمستهلك بين 110 و115 جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، بعد أن سجلت قفزات كبيرة الشهر الماضي قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ ثم تعاود الصعود مجددًا.

وفي هذا السياق، أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض رغم التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم صناعة الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تصدير الفائض من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

أسعار البيض اليوم

• البيض الأبيض: بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

• البيض الأحمر: بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

• البيض البلدي: بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

• الكتكوت الأبيض (شركات): بين 14 و15 جنيهًا.

• الكتكوت الساسو: 8 جنيهات.

• الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

• كتكوت فيومي: 9 جنيهات.

• بط مسكوفي: 25 جنيهًا.

• بط مولر: 25 جنيهًا.

• بط بيور: 20 جنيهًا.

• سمان عمر أسبوعين: 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك

• الأوراك: بين 95 و100 جنيه للكيلو.

• البانيه: بين 210 و230 جنيهًا للكيلو.

• الكبد والقوانص: نحو 130 جنيهًا للكيلو.

أسعار منتجات أخرى

• أجنحة الدواجن: بين 55 و60 جنيهًا للكيلو.

• زوج الحمام: نحو 160 جنيهًا.

• البط: بين 140 و160 جنيهًا.

• الأرانب: نحو 140 جنيهًا للكيلو.