صندوق النقد الدولي: الصدمة في الإمدادات الناجمة عن الحرب ستستمر في إحداث تداعيات على اقتصاد العالم

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصدمة في الإمدادات الناجمة عن حرب إيران ستستمر في إحداث تداعيات على اقتصاد العالم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، نقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤول إيراني القول إن طهران لن تسمح بمرور أكثر من 15 سفينة يوميا عبر مضيق هرمز.

وفي وقت لاحق ، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس أن إيران تطلب من السفن العابرة تسديد رسوم عبور مضيق هرمز بشكل مسبق، وذلك باستخدام العملات الرقمية (المشفرة) أو اليوان الصيني.

وتُظهر بيانات الملاحة أن 4 سفن فقط تمكنت يوم الأربعاء من عبور مضيق هرمز، وهو أدنى رقم مسجل خلال الشهر الجاري. بينما كان يمر عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي أكثر من 100 سفينة يومياً قبل اندلاع الاشتباكات.