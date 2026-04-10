مواجهة قوية للزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة وقوية مساء اليوم الجمعة، عندما يحل ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب نيلسون مانديلا، وسط أجواء جماهيرية متوقعة وضغط كبير على الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

مشوار الفريقين إلى نصف النهائي

نجح الزمالك في بلوغ هذا الدور بعد تخطي عقبة أوتوهو الكونغولي، حيث حسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، في مواجهات أظهرت قوة الفريق الأبيض ورغبته في المنافسة على اللقب.

في المقابل، تأهل شباب بلوزداد إلى الدور ذاته بعد مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، انتهت بالتعادل 1-1 في القاهرة، ثم التعادل السلبي في الجزائر، ليحسم الفريق الجزائري بطاقة التأهل مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

طموحات الزمالك قبل لقاء الإياب

يدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تسهل مهمته قبل مواجهة الإياب الحاسمة، المقرر إقامتها يوم 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي. ويسعى الفريق الأبيض للخروج بنتيجة تمنحه أفضلية، سواء بالفوز أو التعادل الإيجابي، لتقريب خطوة الوصول إلى المباراة النهائية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر. ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports 3، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الرياضية الأرضية، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء المرتقب.