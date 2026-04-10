الكنيسة القبطية: المناسبات الدينية تعكس روح الوحدة بين المصريين والدعاء من أجل السلام
الصحة الإسرائيلية: 7527 إسرائيليا أصيبوا وتلقوا العلاج منذ بداية الحرب ضد إيران
أسعار الذهب الان اليوم الجمعة
الصيف يقترب.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع تدريجي في الحرارة تصل لـ36 درجة
الحياة تعود.. فروع المصارف في ‎إيران تبدأ العمل الأحد
بعيدا عن أمريكا.. إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لبناء منظومة أمن الناتو
اليابان: نعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز
رعب في إسرائيل.. حزب الله يستهدف حيفا وأشدود بوابل من الصواريخ
الحمصاني: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونتوسع في الترشيد لدعم الاقتصاد
مواجهة قوية للزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية
علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة وقوية مساء اليوم الجمعة، عندما يحل ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026. 

وتقام المباراة على ملعب نيلسون مانديلا، وسط أجواء جماهيرية متوقعة وضغط كبير على الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

مشوار الفريقين إلى نصف النهائي

نجح الزمالك في بلوغ هذا الدور بعد تخطي عقبة أوتوهو الكونغولي، حيث حسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، في مواجهات أظهرت قوة الفريق الأبيض ورغبته في المنافسة على اللقب.

في المقابل، تأهل شباب بلوزداد إلى الدور ذاته بعد مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، انتهت بالتعادل 1-1 في القاهرة، ثم التعادل السلبي في الجزائر، ليحسم الفريق الجزائري بطاقة التأهل مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

طموحات الزمالك قبل لقاء الإياب

يدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تسهل مهمته قبل مواجهة الإياب الحاسمة، المقرر إقامتها يوم 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي. ويسعى الفريق الأبيض للخروج بنتيجة تمنحه أفضلية، سواء بالفوز أو التعادل الإيجابي، لتقريب خطوة الوصول إلى المباراة النهائية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر. ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports 3، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الرياضية الأرضية، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء المرتقب.

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

الضحية

قتلوا مريم لسرقتها .. أسرة الضحية : جت بعد 10 سنين حرمان من الخلفة | تفاصيل جريمة مؤسفة بالشرقية

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

المعاشات

نقابة أصحاب المعاشات: علاوة 15% لا تكفي لمواجهة الغلاء ونطالب بزيادة عادلة

سجق

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في المنزل.. وصفة سهلة بطعم شرقي مميز

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

بالصور

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

فيديو

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد