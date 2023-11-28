لأول مرة منذ بدء العدوان.. نتنياهو يعلن الهدف الحقيقي لإسرائيل في غزة

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الهدف من العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هو تجريد القطاع الفلسطيني من السلاح.

تجريد غزة من السلاح

وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، قال نتنياهو : "بعد هزيمة حماس، يجب علينا أن نفعل شيئين: أولا، نقوم بتجريد غزة من السلاح، وثانيا، نقوم بنزع التطرف من غزة. بالضبط نفس الشيء تم القيام به في ألمانيا واليابان وغيرها".

وأضاف نتنياهو، أن “إسرائيل ستواصل محاربة حماس بعد تنفيذ اتفاقيات إطلاق سراح الرهائن لأن الحركة الفلسطينية، على حد قوله، تعتزم الهجوم علي إسرائيل مرة أخرى”.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال، قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أطلقت حتى الآن سراح 74 رهينة، منهم 50 امرأة وطفلا.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “إسرائيل ملزمة بإكمال عودة الرهائن وإطلاق سراح جميع الرهائن.. النساء والأطفال أولا، وبعد ذلك الجميع دون استثناء”.

وأضاف أن “على إسرائيل استكمال أهدافها في الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، والقضاء على حماس فوق الأرض وتحتها”، مشيرا إلي أن “غزة لن تعود إلى ما كانت عليه ولم تعد تشكل تهديدا لبلدنا”.