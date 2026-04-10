اليابان: نعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز

أكدت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي أن طوكيو تعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز وكذلك تنويع مصادر الاستيراد.

وفي وقت لاحق؛ قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم إن بلادها تدرس الإجراءات التي يمكنها اتخاذها، في حدود إمكانياتها القانونية، لضمان سلامة السفن التابعة لها وأطقمها في الشرق الأوسط، في ضوء استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وجاءت تصريحات تاكايتشي خلال جلسة برلمانية، عقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دولا أخرى، من بينها اليابان، بنشر سفن حربية في مضيق هرمز لتأمين شحنات النفط.

وردا على سؤال من أحد نواب المعارضة حول ما إذا كانت اليابان ستنشر سفنا تابعة لقوات الدفاع الذاتي، قالت تاكايتشي إنه من الصعب الإجابة على سؤال افتراضي، نظرا لأن الولايات المتحدة لم تتقدم بعد بمثل هذا الطلب، لكن حكومتها تدرس "الردود اللازمة".



وخلال الجلسة، قال وزير الدفاع شينجيرو كويزومي إن الحكومة لا تملك خطة "حتى الآن" لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط، الذي تعتمد عليه اليابان في أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط الخام و11% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.