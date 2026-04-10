بيانات ملاحية: انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز إلى 6 سفن أمس

أظهرت بيانات ملاحية حديثة انخفاضا ملحوظا في حركة السفن عبر مضيق هرمز، حيث لم يعبر يوم الخميس سوى ست سفن فقط، في مؤشر على استمرار حالة الاضطراب في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميا.



ووفق بيانات منصة MarineTraffic، شملت السفن المارة ناقلتين للنفط أو المواد الكيميائية أو الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى ثلاث سفن شحن وناقلة تموين.



وأشارت البيانات إلى أن يوم الأربعاء شهد عبور خمس سفن فقط، دون تسجيل أي ناقلات نفط أو غاز أو مواد كيميائية، فيما سجل يوم الثلاثاء نشاطًا أعلى نسبيًا بعبور 11 سفينة، من بينها تسع ناقلات طاقة وسفينتا شحن.



وبحسب الأرقام، فقد عبر المضيق منذ 28 فبراير نحو 212 ناقلة نفط وغاز ومواد كيميائية، ما يمثل 58% من إجمالي الحركة خلال الفترة نفسها، مع تباين ملحوظ في وتيرة العبور خلال الأيام الأخيرة.



وتعكس هذه المؤشرات استمرار التوترات في المنطقة وتأثيرها المباشر على أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية.