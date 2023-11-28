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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرك الوفد الأمني المصري لغزة لاستلام المحتجزين من الصليب الأحمر

معبر رفح
معبر رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، بتحرك الوفد الأمني المصري من معبر رفح لقطاع غزة لاستلام المحتجزين من الصليب الأحمر.

 

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وفي سياق متصل، أكد مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقيه قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس المقرر إطلاق سراحهم.

 

ومن جانبه قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة:" الحكومة الإسرائيلية تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير".

 

وتابع رياض منصور:" نرفض تصريحات وزير إسرائيلي وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت".

 

رفح غزة معبر رفح المحتجزين اخبار التوك شو

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