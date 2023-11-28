مصطفى شردي: المؤسسات المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ بداية الأزمة في غزة

قال الإعلامي محمد مصطفي شردي إنه منذ بداية الهدنة بين إسرائيل وفلسطين فقد نجحت الاتصالات المصرية القطرية والأمريكية في بدء الهدنة التى تم الإعلان عنها، لافتا إلى أنه سوف يتم عقد إجتماع يتم في قطر اثناء فترة الهدنة لمسؤولين مصريين وأمريكان وفلسطينيين وأيضا مسؤولين إسرائيليين، مؤكدا أن هذا الاجتماع الذي يضم هذه الأطراف يشير الى إمكانية المفاوضات لمدة الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.

كل الشكر والتقدير للمؤسسات المصرية والجهات السيادية على الجهد المبذول مع غزة منذ بداية الأزمة

ووجه، شردي من خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، الشكر والتحية للمؤسسات المصرية على جهدها الكبير منذ بداية الأزمة فى غزة، موجها أيضا التحية لرجال وشباب والأجهزة السيادية المصرية والتي استطاعت خلال الأسابيع الماضية تحقيق انتصار كبير والتى من خلالها أكدت للقطاع كله أن مصر على اتصال داخل القطاع وخارجه ومع جميع الأطراف.