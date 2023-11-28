لماذا وجهت حماس الدعوة إلى إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة ؟

وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، الدعوة إلى الملياردير الأمريكي مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، لزيارة قطاع غزة.

وأوضح القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أن دعوة الحركة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى زيارة قطاع غزة تهدف إلى إطلاعه على حجم المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع المحاصر، بحسب ما أوردته وكالة رويترز الإخبارية.

وزار ماسك، أمس الاثنين تل أبيب، والتقى قيادات الاحتلال حيث رافقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جولة في بلدة كفار عزة بغلاف قطاع غزة.

وجاءت زيارة إيلون ماسك إلى إسرائيل، عقب إدانة البيت الأبيض لما وصفته بـ"معاداة السامية" من قبل ماسك ومنصته الشهيرة "إكس"، إثر إعجابه بمنشور قالت عدة جماعات حقوقية إنه يحيل إلى نظرية مؤامرة قديمة ويشجع على الكراهية.

وكانت الاتصالات قد انقطعت خلال الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة حماس، والتي اندلعت بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.