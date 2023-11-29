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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الاتحاد الدولي للصحفيين: حذف حلقة «في المساء مع قصواء» من فيسبوك تقييد لحرية التعبير|فيديو

فيسبوك
فيسبوك

استنكر الكاتب الصحفي ناصر أبوبكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، بشدة والعبارات كلها حذف شركة "ميتا" للبث المباشر لحلقة أمس الأول من برنامج "في المساء مع قصواء" من على منصة فيسبوك، قائلًا إن ذلك بمثابة تقييد لحرية التعبير والإعلام.

الاتحاد الدولي سيكون له موقف رسمي 

 

وأضاف "أبوبكر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاتحاد الدولي سيكون له موقف رسمي لكل هذه القضايا ويجب الآن على وسائل الإعلام في الوطن العربي أن تتداعى لوقف هذه الحملة الممنهجة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبدى تمنيه من الأمين العام للجامعة العربية أن يدعو لاجتماع عاجل لوزراء الإعلام العرب والاتصالات والاتحاد العام للصحفيين العرب لمناقشة ما يتعرض له المحتوى العربي خاصة الفلسطيني من تقييد لحريته من وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: "يجب وضع خطوات رسمية، فهم يعملون في أراضينا ويعملون مع شعوبنا، ومن ثم هذا انتهاك لخصوصيتنا ولأراضينا وحرية التعبير في أراضينا ويجنوا أموالاً هائلة".

 

الاتحاد الدولي ميتا فيسبوك الاعلام وسائل التواصل الإجتماعي

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