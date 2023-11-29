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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023: نجاحات اقتصادية

الدلو
الدلو


 اصحاب برج الدلو هم مواليد الفترة  (20 يناير إلى 18 فبراير) ويتميز هؤلاء الاشخاص بالذكاء العالي على المستوى المهني والاقتصادي واللطف والود وسرعة الانفعال

نستعرض لكم توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

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برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

اجعل الحياة الرومانسية رائعة من خلال مشاركة العواطف واقض المزيد من الوقت الإبداعي في المكتب لتكون ناجحًا في حياتك المهنية و أنت بصحة جيدة اليوم وسيكون النجاح المالي أيضًا رفيقًا جيدًا.

برج الدلو على الصعيد العاطفي

تحب صحبة الشريك وهذا يتطلب قضاء المزيد من الوقت معًا وفاجئ حبك بالهدايا وخطط أيضًا لعشاء رومانسي أو رحلة ليلية بالسيارة.

يمكنك التفكير في إجازة حيث يمكنك اتخاذ القرار الأخير بشأن الزواج ولا تنغمس في علاقة خارج نطاق الزواج لأن ذلك قد يضر بالحياة الزوجية بشكل خطير وكن عقلانيًا في الجدال ولا تفقد صبرك أبدًا لأنك تحتاج إلى السيطرة على الضرر قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.

توقعات برج الدلو مهنيا

سترى فرصًا جديدة لإثبات همتك في المكتب وسوف يسافر موظفو التسويق والمبيعات كثيرًا بينما ينتقل المهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي والمهندسون الكيميائيون ومصممو الأزياء إلى مكتب العميل.

يحتاج أعضاء الفريق المبتدئين إلى العمل الجاد لجذب انتباه مديري الفريق  والتعامل مع كل مهمة بجد. أولئك الذين يعملون في مجال الأعمال المتعلقة بالتمويل والمصارف سوف يشهدون عوائد جيدة اليوم.

توقعات برج الدلو ماليا

الاستثمار السابق سيجلب عائدًا جيدًا بالإضافة إلى ذلك، قد تفوز أيضًا بنزاع قانوني حول الملكية وستكون هناك أموال من مصادر مختلفة وسينجح رجال الأعمال في جمع التمويل لتعزيز استثماراتهم و قد تحتاج إلى إيجاد المال لتغطية نفقات طفلك الذي يدرس في الخارج.

توقعات برج الدلو صحيا

قد تفكر في الإقلاع عن التبغ والكحول اليوم وسيعاني كبار سكان برج الدلو من آلام في المفاصل وكذلك مشاكل متعلقة بالنوم وستكون هناك مشاكل بسيطة في الحلق وقد تصاب بعض الإناث أيضًا بمشاكل نسائية في النصف الثاني من اليوم.

قلل من تناول الأطعمة الزيتية والحارة، وبدلاً من ذلك أضف المزيد من الخضار الورقية و يجب عليك حمل مجموعة طبية أثناء السفر لمسافات طويلة.

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