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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023| وازن الشغل والحياة الشخصية

العذراء
العذراء

يتميز مواليد برج العذراء بأنهم يمتلكون إرادة قوية و يسعون للكمال ويتعاملون مع الآخرين بالود وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

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نستعرض لكم توقعات برج العذراء وحظك اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

قم بأداء رائع في المكتب وتأكد  من التعامل مع الثروة بذكاء اليوم وصحتك أيضا بخير وسيكون لديك يوم عظيم من حيث الرومانسية و كن مخلصًا في العمل وسيعطي نتائج رائعة.

برج العذراء على الصعيد العاطفي

اقضيا المزيد من الوقت معًا كما يرغب حبيبك وعلى الرغم من عدم الدخول في الماضي، فمن المهم أن تكون مستمعًا صبورًا وكن مبدعًا فيما يتعلق بالرومانسية وقدم هدايا مفاجئة اليوم و سيلتقي بعض مواليد برج العذراء بالشعلة السابقة وهذا قد يشعل العلاقة القديمة من جديد.

ومع ذلك، يجب على مواليد برج العذراء المتزوجين تجنب ذلك لأن حياتهم الزوجية سوف تتعرض للخطر ولا تكن عنيدًا ولا تفرض قراراتك على شريكك أبدًا، بالنسبة للفردي سيتم إجراء المباراة في الشوط الثاني.

توقعات برج العذراء مهنيا

سيواجه محترفو تكنولوجيا المعلومات ومصممو الجرافيك وقتًا عصيبًا اليوم و سيطلب العميل إعادة العمل وهذا يمكن أن يؤثر على الروح المعنوية وقد يغير المسؤولون الحكوميون الموقع اليوم بينما سيكون لدى المحامين والمصرفيين جدول أعمال مزدحم. تجنب سياسات المكتب وتأكد من تحمل مسؤوليات جديدة ستضعك في كتاب الإدارة الجيد.

قد يكون لدى الباحثين عن عمل أخبار جيدة في انتظارهم. سوف يفكر التجار ورجال الأعمال أيضًا في توسيع أعمالهم إلى مواقع جديدة.

 

توقعات برج العذراء ماليا

فكر في شراء المجوهرات في النصف الأول من اليوم بينما يكون الجزء الثاني من اليوم مناسبًا لشراء سيارة جديدة وبما أن الثروة ستأتي من دورات مختلفة، فسوف تكون أيضًا في حالة جيدة لشراء الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية و يفضل بعض مواليد برج العذراء التبرع بالمال للأعمال الخيرية.

يمكنك مساعدة صديق محتاج اليوم ومع ذلك من المهم الادخار لليوم الممطر و كن حذرا أثناء توقيع الصفقات المالية.
 

توقعات برج العذراء صحيا

اليوم جيد لبدء ممارسة الرياضة ويمكنك الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو دروس اليوجا للبقاء في صحة جيدة وكن حذرًا بشأن نظامك الغذائي وتجنب المشروبات الغازية والوجبات السريعةو من الجيد الحفاظ على التوازن بين الحياة المكتبية والشخصية.

قد يعاني بعض مواليد برج العذراء من مشاكل متعلقة بالتنفس أو ألم في الصدر مما يتطلب عناية طبية. 

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