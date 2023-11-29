بيفرط في الصدارة.. تعليق شوبير على تعادل الأهلي مع سموحة

علق الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، على تعادل النادي الأهلي وسموحة، في لقائهم بالدوري الممتاز.

وقال عبر برنامجه الإذاعي: “الأهلي فرط في الصدارة، وجمهور الأهلي غاضب من الاداء هذا الموسم”.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

ولم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.