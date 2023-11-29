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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ البرنامج القيادي لتدريب وتمكين الفتيات تحت شعار "ريحانة"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نفذت  إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالوزارة، فعالياتها للبرنامج القيادي «ريحانة»، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

 


تم تنفيذ فقرة زومبا بصالة العاب التجديف لفتيات ريحانة وتمرينات ايروبكس ثم زيارة  دار المسنين التابعة لجمعية الانبابرئام وتوزيع الهدايا الرمزي على المسنات والقائمين بالدار بحضور فتيات ريحانة .


وبحضور الدكتورة عفاف عبدالباسط محمود باحث أول ورئيس قطاع الجنوب لمعامل بحوث الصحة الجوانية تم تعريف فتيات ريحانة  بأهمية التغذية السليمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن
 

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واكد  صلاح رشوان أن الهدف من البرنامج هو توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن، وتفعيل دورهن بالمجتمع، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية، وريادة الأعمال،وفن الإتيكيت، والمشاركة المجتمعية، والتوعية بمخاطر ختان الإناث، والزواج المبكر .

 

وذلك تحت اشراف وحضور الدكتور ياسر السنوسي عاشور و مروة محمد احمد مدير ادارة تنمية النشء بالمديرية وفريق عمل الادارة

 

ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر  والدكتورة  جيهان حنفى رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء و ايمان عثمان  ومدير عام ادارة الموهبين بالإدارة المركزية لتنمية النشء و صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالاقصر

الأقصر الشباب والرياضة المشاركة المجتمعية رئيس قطاع صلاح رشوان للموهوبين محافظ الأقصر مديرية الشباب والرياضة

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