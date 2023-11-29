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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعلن تخصيص دور كامل بوحدة المطيعة لاستغلاله سجلًا مدنيًّا

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اعتماد قرار موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتخصيص دور كامل (الثاني العلوي) بمبنى تابع بالوحدة المحلية بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط لاستغلاله سجلا مدنيا؛ لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والعمل على توفير وتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة طبقاً للامكانات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبيل النهوض بالخدمات المختلفة والتوسع في إنشاء مكاتب السجل المدني بالقرى لتخفيف الزحام على مكاتب السجل المدني بالمدن والمراكز ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تمت الموافقة على فتح سجل مدني على مساحة 130 مترا مربعا بمبنى دار شروق التابعة للوحدة المحلية لقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط لخدمة أهالي القرية والقرى التابعة لها لتحسين الخدمات المقدمة لهم لافتًا إلى تكليف الشئون القانونية بالمحافظة بمراجعة تعهد إحدى المؤسسات الخيرية لتنمية المجتمع بالمطيعة بشأن تحمل التكاليف الخاصة بالمياه والكهرباء بالمقر المخصص لإنشاء السجل المدني مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة الهامة والحيوية منها والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

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