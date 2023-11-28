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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غرس 50 شجرة مثمرة في حدائق آداب أسيوط

غرس 50 شجرة مثمرة
غرس 50 شجرة مثمرة بحدائق كلية الآداب جامعة أسيوط

شارك الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، في غرس 50 شجرة مثمرة بحدائق كلية الآداب، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم، خلال مشاركته، إلى أهمية غرس الأشجار المثمرة، وزيادة المساحات الخضراء الجمالية داخل الجامعة، موجهاً بضرورة نشر الوعي بثقافة التشجير، وتشجيع أفراد المجتمع الجامعي؛ على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعظيم الإفادة منها؛ لما لها من مردود بيئي، وجمالي على المجتمع.

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من جانبه، أوضح الدكتور حامد مشهور؛ إن الزيارة استهدفت غرس الأشجار المثمرة بالكلية، والتي يتراوح عددها 50 شجرة، تنوعت ما بين أشجار؛ المانجو، والجوافة، والبرتقال؛ وموزعةً على حدائق الكلية، مشيراً إلى أن الكلية بصدد زراعة نحو 150 شجرة مثمرة أخرى، من الأنواع نفسها، بالإضافة إلى أشجار النخيل البرحي، مثمناً اهتمام، وجهود إدارة الجامعة؛ لتطوير، وتجميل الكلية.

شهدت الفعالية؛ حضور الدكتور أحمد البهنساوي رئيس قسم علم النفس، والدكتورة أسماء جابر مهران الأستاذ المساعد لعلم الاجتماع، و سحر محمد أمين الكلية، و محمد حسن مدير العلاقات العامة بالكلية، والمهندسة فاطمة أحمد جاد الكريم مهندس زراعي بحدائق الكلية، و محمد عنتر مدير استراحة كبار الزوار بالجامعة، وبمشاركة لفيف من العاملين بالكلية.

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